Федоров стал советником министра обороны Италии: останется ли он в Украине

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Кроцетто. Впрочем, в Италию бывший чиновник не поедет и останется в Украине.

Михаил Федоров поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций в своём Telegram-канале: "Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли я буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности", — написал бывший министр обороны после начала международной поездки со своей командой.

Бывший министр Украины Михаил Федоров и министр обороны Гвидо Кроцетто Фото: Telegram / Михаил Федоров

Кроме того, он написал, что его основная сфера деятельности останется прежней — он будет работать в Украине над проектами, которые укрепляют украинскую оборону и помогают привлекать международные ресурсы.

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Федоров отметил, что в настоящее время Украина и его команда обладают уникальным опытом ведения технологической войны, которым готовы поделиться с партнерами.

Он уже успел поговорить с Гвидо Кроцетто о дронах, автономных системах, противовоздушной обороне и развитии экосистемы defense tech.

"Будущее обороны — за странами, способными быстро тестировать и масштабировать новые решения, сочетая технологии с мощным производством. Опыт Украины может стать основой новой модели обороны для Европы", — сообщил Федоров.

В настоящее время он продолжит международную поездку, и впереди его ждут встречи с партнерами по вопросам цифровизации, оборонных технологий и развития новых проектов.

Также стало известно, что Михаил Федоров отправляется в США.

После своей отставки Федоров дал несколько интервью, а также записал обращение, в котором призвал провести выборы в Украине.