Есть контакты с Маском: СМИ выяснили, зачем Федоров едет в США и какие у него планы

Бывший министр обороны Михаил Федоров посетит Соединенные Штаты Америки, однако в планах нет встреч, посвященных выборам в Украине, сообщило агентство Reuters. На самом деле речь пойдет о финансировании новых оборонных проектов и создании инвестиционного фонда. Что известно о поездке Федорова и о его деятельности после ухода с поста главы Минобороны?

О цели поездки Федорова в США журналистам рассказал источник в окружении бывшего чиновника, говорится в материале агентства. Прежде всего анонимный собеседник опроверг информацию о политических переговорах, о которых писали другие СМИ. Выяснилось, что Федоров планирует найти средства для финансирования новых оборонных проектов, которыми он будет заниматься после ухода из Минобороны.

Источники Reuters подчеркнули, что Федоров не будет искать политической поддержки за рубежом, и напомнили, что в Украине проведение выборов во время войны запрещено Конституцией. Помимо финансирования проектов и создания инвестиционного фонда, источник добавил, что экс-министр продолжает поддерживать контакты с американским миллиардером Илоном Маском, от которого зависит работа терминалов Starlink в ВСУ. Отмечается, что "на данный момент никакой встречи между ними не планируется".

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"Федоров планирует запустить ряд проектов, связанных с войной и украинскими стартапами. Одним из проектов станет инвестиционный фонд", — сообщил источник.

СМИ уточнило, что человек из окружения Федорова не назвал никаких дат, когда экс-министр может отправиться в США.

На страницах социальных сетей Михаила Федорова пока нет информации о поездке за границу.

Михаил Федоров — что известно о планах бывшего министра обороны

Отметим, что 19–20 августа сразу несколько СМИ написали о возможном визите Михаила Федорова в США. Британское издание The Guardian сообщило, что экс-министр собирается выехать за границу в поисках политической поддержки. Kyiv Independent добавило, что поездка может состояться "на следующей неделе" [ориентировочно, с 24 по 30 августа — ред.]. Также напомнили о предыдущем общении с Илоном Маском. Между тем медиа "Суспильне" пообщалось с источниками в окружении экс-министра, которые сказали, что речь идет о вопросах Defense tech и не имеет отношения к политике.

Между тем 18 августа появилось видео Михаила Федорова, в котором он заговорил о необходимости проведения выборов в Украине, несмотря на войну, и о том, что следует найти способ, чтобы украинцы смогли проголосовать даже в таких условиях. Кроме того, бывший чиновник говорил о необходимости нового общественного договора, о борьбе с коррупцией, которая сказывается на обороноспособности, а также о назначениях во власти, когда лояльность преобладает над профессионализмом.

Опрос Михаил Федоров заявил о необходимости поиска механизма проведения выборов в условиях войны. Как вы оцениваете эту инициативу? Опрос открыт до Положительно — власть должна чувствовать подотчетность Категорически против — безопасность и фронт превыше всего Идея верна, но технически неосуществима Это чисто политическая игра и борьба за рейтинги Всё должно происходить по Закону — сперва военное положение, затем выборы Голосувати

Отставка Федорова с поста министра обороны состоялась 16 июля, и после этого в Украине уже более месяца продолжаются акции протеста. За это время бывший чиновник дал несколько интервью, в которых объяснил причину увольнения. Сначала речь шла о том, что ему мешали работать Генштаб и тогдашний главнокомандующий Александр Сырский. Затем прозвучала другая причина — сопротивление коррупционеров, которым не нравились реформы в Минобороны.

Напоминаем, что 20 августа народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, есть ли у Михаила Федорова бронирование.