Нардеп заявил, что Федоров получил бронь от фонда "Восточная Европа": подробности (видео)

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что экс-министр обороны Михаил Федоров якобы получил бронь от мобилизации благодаря фонду "Восточная Европа". Федоров пока не комментировал предположение политика. Какие вопросы волновали Гончаренко, который упомянул об этом во время заседания Временной специальной комиссии по нарушениям в сфере обороны?

Военнообязанный бывший чиновник не воспользовался собственной идеей о новых контрактах для ВСУ, заявил Гончаренко во время заседания ВСК, состоявшегося 19 августа. В тот день речь шла о мобилизации, реформах центров комплектования и изменениях в Минобороны. Нардеп напомнил, что этими вопросами в Минобороны ранее занимался Федоров, при этом он является военнообязанным и не имеет "пятерых детей" [для отсрочки]. 19 августа Гончаренко сказал, что не знает статуса Федорова, являющегося военнообязанным по возрасту. 20 августа в Telegram-канале народный депутат заявил о существовании брони от международного фонда.

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Михаил Федоров — Гончаренко о статусе военнообязанного, см. с 1:41:47

На заседание ВСК Гончаренко пригласил двух представителей Минобороны — Любовь Галан и Мстислав Баник, имеющих отношение к реформам, начатым Федоровым. Среди прочего, народный депутат сказал, что хотел бы увидеть документ с планом реформ ВСК, но его нет. В этом контексте и прозвучало упоминание о статусе экс-министра в "Резерв+".

"Реформа ТСК нужна всему государству, в том числе, возможно, самому господину Федорову. Он теперь подлежит воинской службе, вроде бы не является отцом многодетной семьи, вроде бы, слава Богу, здоров. Значит, он является военнообязанным в соответствии с возрастом", — прозвучало на заседании ВСК.

20 августа Гончаренко написал, что Федоров ещё 18 июля, на второй день после отставки, якобы получил бронирование от фонда "Восточная Европа". При этом политик упрекнул экс-министра в том, что тот не заключил контракт с ВСУ, который сам же и предложил.

Михаил Федоров — заявление Гончаренко о назначении бывшего министра Фото: Скриншот

Международная благотворительная организация "Фонд Восточная Европа" — это некоммерческий фонд, который с 2008 года занимается развитием демократических институтов, электронного правительства, реформами в сфере образования, подготовкой общественных лидеров и т. д. Последние сообщения фонда посвящены сотрудничеству с Министерством образования и службой занятости. Комментариев относительно назначения Михаила Федорова пока не поступало.

На страницах социальных сетей экс-министра Федорова на момент публикации новости не было ни опровержений, ни подтверждений заявления Гончаренко о бронировании средств из фонда "Восточная Европа". Тем временем нардеп не уточнил источник информации.

Михаил Федоров — подробности

Отметим, что Михаил Федоров — 35-летний бывший министр обороны, отправленный в отставку 16 июля после отставки правительства Юлии Свириденко. Экс-министр сделал ряд заявлений, в которых говорил о реформах в Минобороны, касающихся закупок дронов и попытки упорядочения тендеров на другие виды вооружения. Среди прочего речь шла о сопротивлении реформам в Генштабе ВСУ, из-за чего был уволен тогдашний главнокомандующий Александр Сырский. Между тем 19 августа Верховная Рада поддержала Евгения Хмару в качестве нового министра обороны, а Федоров записал видео, в котором говорил о необходимости выборов и борьбы с коррупцией.

Что касается армейских реформ Федорова, о которых упомянул Гончаренко, то речь шла об идее новых контрактов ВСУ с ограниченными строками и с предоставлением отсрочки. Кроме того, Минобороны предложило повысить денежное довольствие бойцам Сил обороны. Речь шла также о реформе ТЦК, которую анонсировали на начало-середину лета, но её не успели провести, а чёткие планы так и не были обнародованы.

Напоминаем, что в интервью западным СМИ Михаил Федоров рассказал, когда Украина получит собственные баллистические ракеты.