Нардеп заявив, що Федоров отримав бронювання фонду "Східна Європа": деталі (відео)

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що ексміністр оборони Михайло Федоров начебто отримав бронювання від мобілізації завдяки фонду "Східна Європа". Федоров поки не коментував припущення політика. Які питання розхвилювали Гончаренка, який згадав про це під час засідання ТСК про порушення у сфері оборони?

Військовозобов'язаний експосадовець не скористався власною ідеєю нових контрактів для ЗСУ, сказав Гончаренко під час засідання ТСК, яке відбулось 19 серпня. Того дня ішлося про мобілізацію, реформи терцентрів комплектування та змін в Міноборони. Нардеп нагадав, що цими питання в Міноборони раніше займався Федоров, якого звільнили й він при цьому є військовозобов'язаним і не має "п'ятеро дітей" [для відстрочки]. 19 серпня Гончаренко сказав, що не знає статусу Федорова, військовозобов'язаного по віку. 20 серпня у Telegram-каналі нардеп заявив про існування броні від міжнародного фонду.

Михайло Федоров — Гончаренко щодо статусу військовозобов'язаного див. з 1:41:47

На засідання ТСК Гончаренко запросив двох представників Міноборони, Любов Галан та Мстислав Банік, дотичних до реформ, які почав Федоров. Серед іншого, нардеп сказав, що хотів би побачити документ з планом реформ ТЦК, але його немає. У цьому контексті й пролунала згадка про статус ексміністра у "Резерв+".

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"Реформа ТЦК потрібна всій державі, в тому числі потенційно самому пану Федорову. Він тепер військовозобов'язаний, начебто не багатодітний батько, начебто слава богу здоровий. Значить, він є військовозобов'язаний відповідно віку", — пролунало на засіданні ТСК.

20 серпня Гончаренко написав, що Федорова ще 18 липня, на другий день після відставки, начебто отримав бронювання від фонду "Східна Європа". При цьому політик дорікнув ексміністру тим, що він не уклав контракт ЗСУ, який сам запропонував.

Михайло Федоров — заява Гончаренка щодо бронювання ексміністра Фото: Скриншот

Міжнародна благодійна організація "Фонд Східна Європа" — це неприбутковий фонд, який з 2008 року займається розбудовою демократичних інституцій, електронного урядування, реформами освіти, навчанням громадських лідерів тощо. Останні дописи фонду присвячені співпраці з Міністерством освіти та зі службою зайнятості. Коментарів щодо бронювання Михайла Федорова поки не було.

На сторінках соцмереж ексміністра Федорова на момент публікації новини не було спростувань чи підтверджень заяви Гончаренка щодо бронювання від фонду "Східна Європа". Тим часом нардеп не уточнив першоджерело інформації.

Михайло Федоров — деталі

Зазначимо, Михайло Федоров — 35-річний ексміністр оборони, якого відправили у відставку 16 липня після відставки уряду Юлії Свириденко. Ексміністр зробив низку заяв, у яких говорив про реформи в Міноборони, які стосуються закупівель дронів та спробу впорядкування тендерів на інші види зброї. Серед іншого, ішлося про спротив реформам у Генштабі ЗСУ, через що звільнили тодішнього головнокомандувача Олександра Сирського. Тим часом 19 серпня Верховна Рада підтримала Євгенія Хмару як нового міністра оборони, а Федоров записав відео, у якому говорив про потребу виборів та боротьби з корупцією.

Щодо армійських реформ Федорова, про які згадав Гончаренко, то ішлося про ідею нових контрактів ЗСУ, які мали скінчені терміни та давали відстрочку. Крім того, Міноборони запропонувало підняти грошове утримання бійцям Сил оборони. Ішлося також про реформу ТЦК, яку анонсували на початок-середину літа, але її не встигли провести, а чіткі плани так і не були оприлюднені.

Нагадуємо, в інтерв'ю західному медіа Михайло Федоров розповів, коли Україна отримає власні балістичні ракети.