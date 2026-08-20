Defense tech и без политики: стало известно, зачем Федоров едет в США, — СМИ

Бывший министр обороны Михаил Федоров действительно планирует поездку в Соединенные Штаты Америки, сообщили СМИ. Пресс-служба Федорова уверяет, что он будет говорить исключительно об оборонных технологиях. Что известно о предстоящем визите Федорова в США?

В ходе поездки в США не будет встреч с американскими политиками или чиновниками, говорится в материале СМИ "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу экс-министра. Собеседники журналистов не уточнили, какие именно вопросы оборонных технологий (Defense tech) интересуют Федорова. На данный момент неясно, будет ли речь идти, например, о дронах, ИИ, роботах или терминалах Starlink, по поводу которых есть вопросы к американскому миллиардеру Илону Маску. Также не известна длительность поездки.

Пресс-служба рассказала СМИ о цели поездки Федорова в США. Указано, что речь идет о поиске "ресурсов для новых проектов в сфере defense tech". Никакой дополнительной информации в материале "Суспильного" нет.

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На страницах социальных сетей Михаила Федорова пока нет комментариев по поводу визита в США.

Михаил Федоров — отставка и последние заявления

Отметим, что 19 августа издания Kyiv Independent и The Guardian сообщили о планируемом визите Михаила Федорова в США. При этом указывалось, что поездка может состояться "на следующей неделе" [ориентировочно, 24–30 августа — ред.]. СМИ уточнили, что получили информацию от американских и украинских источников. При этом в материале британского издания поездку связали с возможными выборами в Украине. В свою очередь, украинское СМИ напомнило о "тесном контакте" с Илоном Маском, от которого зависит работа Starlink на украинских дронах для нанесения ударов по баллистическим ракетам РФ.

Между тем появился ряд новых заявлений бывшего министра обороны, связанных с назначением Евгения Хмары министром обороны Украины. В частности, в видео от 18 августа, опубликованном на собственном YouTube-канале, Михаил Федоров заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Кроме того, он говорил о борьбе с коррупцией и о технологических изменениях в украинской армии.

Кроме того, Михаил Федоров высказался по поводу украинского оружия. По его словам, ВСУ получат собственную баллистическую ракету через 3–6 месяцев. Другой тезис, прозвучавший в интервью CBS, касался лично Илона Маска. Экс-министр заявил, что миллиардер — это "самый важный для нашей страны человек в сфере технологий и предприниматель во всем мире".

Напоминаем, что 20 августа народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Михаил Федоров получил бронирование на второй день после отставки. 19 июля, когда состоялось голосование по кандидатуре Евгения Хмары, в Киеве прошла еще одна акция протеста в поддержку Федорова.