Defense tech і без політики: стало відомо, навіщо Федоров їде у США, — ЗМІ

Ексміністр оборони Михайло Федоров справді планує поїздку у Сполучені Штати Америки, повідомили медіа. Пресслужба Федорова запевняє, що він говоритиме виключно про оборонні технології. Що відомо про майбутній візит Федорова у США?

Під час поїздки у США не буде зустрічей з американськими політиками чи посадовцями, ідеться у матеріалі медіа "Суспільне" з посиланням на пресслужбу ексміністра. Співрозмовники журналістів не уточнили, які саме питання оборонних технологій (Defense tech) цікавлять Федорова. На сьогодні не ясно, чи ітиметься, наприклад, про дрони, ШІ, роботів чи термінали Starlink, щодо яких є питання до американського мільярдера Ілона Маска. Також не відома тривалість подорожі.

Пресслужба розповіла медіа про мету поїздки Федорова у США. Вказано, що це пошук "ресурсів для нових проєктів у сфері defense tech". Ніякої додаткової інформації у матеріалі "Суспільного" немає.

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На сторінках соцмереж Михайла Федорова поки немає коментарів щодо візиту в США.

Михайло Федоров — відставка та останні заяви

Зазначимо, 19 серпня медіа Kyiv Independent та The Guardian повідомили про планування візиту Михайла Федорова у США. При цьому вказувалось, що поїздка може відбутись "на наступному тижні" [орієнтовно, 24-30 серпня — ред.]. Медіа уточнили, що отримали інформацію від джерел американських та українських. При цьому у матеріалі британського медіа пов'язали поїздку з можливими виборами в Україні. Своєю чергою, українське медіа нагадало про "тісний контакт" з Ілоном Маском, від якого залежить робота Starlink на українських дронах для ударів по балістиці РФ.

Тим часом з'явилась низка свіжих заяв ексміністра оборони, пов'язаних з призначенням Євгенія Хмари міністром оборони України. Зокрема, у відео за 18 серпня, опублікованому на власному YouTube-каналі Михайло Федоров заявив про потребу провести вибори в Україні. Крім того, він говорив про боротьбу з корупцією та про технологічні зміни в українській армії.

Опитування Михайло Федоров заявив про необхідність шукати механізм для виборів під час війни. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Опитування відкрите до Позитивно — влада має відчувати підзвітність Категорично проти — безпека та фронт понад усе Ідея правильна, але технічно нездійсненна Це суто політична гра та боротьба за рейтинги Все має бути за Законом — спочатку дія воєнного стану, потім вибори Голосувати

Крім того, Михайло Федоров висловився щодо української зброї. З його слів, ЗСУ отримають власну балістичну ракету через 3-6 місяців. Інша теза, яка пролунала в інтерв'ю CBS, стосувалась персонально Ілона Маска. Ексміністр заявив, що мільярдер — це "найважливіша технологічна людина і підприємець з усього світу для нашої країни".

Нагадуємо, 20 серпня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Михайло Федоров отримав бронювання на другий день після відставки. 19 липня, коли відбулось голосування за Євгенія Хмару, у Києві відбулась ще одна акція протесту на підтримку Федорова.