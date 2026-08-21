Є контакти з Маском: медіа дізналось, навіщо Федоров їде в США та які має плани

Ексміністр оборони Михайло Федоров відвідає Сполучені Штати Америки, але у планах немає зустрічей на тему виборів в Україні, повідомило агентство Reuters. Насправді говоритимуть про фінансування нових оборонних проєктів та створення інвестиційного фонду. Що відомо про поїздку Федорова та про справи після звільнення з посади глави Міноборони?

Про мету поїздки Федорова в США журналістам розповіло джерело в оточенні експосадовця, ідеться у матеріалі агентства. Найперше анонімний співрозмовник спростував інформацію про політичні переговори, про які писали інші ЗМІ. З'ясувалось, що Федоров планує знайти гроші для фінансування нових оборонних проєктів, якими займатиметься після звільнення з Міноборони.

Джерела Reuters наголосили, що Федоров не шукатиме політичну підтримку за кордоном, та нагадали, що в Україні вибори під час війни заборонені Конституцією. Окрім фінансування проєктів та створення інвестиційного фонду джерело додало, що ексміністр продовжує контактувати з американським мільярдером Ілоном Маском, від якого залежить робота терміналів Starlink у ЗСУ. Наголошується, що "наразі жодної зустрічі між ними не планується".

Відео дня

"Федоров планує запустити низку проєктів, пов’язаних з війною та українськими стартапами. Одним із проєктів буде інвестиційний фонд", — розповіло джерело.

Медіа уточнило, що людина з оточення Федорова не назвала жодних дат, коли ексміністр може поїхати у США.

На сторінках соцмереж Михайла Федорова поки немає інформації про поїздку за кордон.

Михайло Федоров — що відомо про плани ексміністра оборони

Зазначимо, 19-20 серпня відразу кілька медіа написали про можливий візит Михайла Федорова у США. Британське медіа The Guardian повідомило, що ексміністр збирається за кордон у пошуках політичної підтримки. Kyiv Indepentend додало, що поїздка може відбутись "на наступному тижні" [орієнтовно, з 24 по 30 серпня — ред.]. Також нагадали про попереднє спілкування з Ілоном Маском. Тим часом медіа "Суспільне" поспілкувалось з джерелами в оточенні ексміністра, які сказали, що ідеться про питання Defense tech і без політики.

Тим часом 18 серпня з'явилось відео Михайла Федорова, у якому він заговорив про потребу виборів в Україні попри війну і про те, що слід відшукати спосіб, щоб українці змогли проголосувати навіть в таких умовах. Крім того, експосадовець сказав про потребу нового суспільного договору, про боротьбу з корупцією, яка впливає на обороноздатність, та про призначення у владі, коли лояльність переважає професійність.

Опитування Михайло Федоров заявив про необхідність шукати механізм для виборів під час війни. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Опитування відкрите до Позитивно — влада має відчувати підзвітність Категорично проти — безпека та фронт понад усе Ідея правильна, але технічно нездійсненна Це суто політична гра та боротьба за рейтинги Все має бути за Законом — спочатку дія воєнного стану, потім вибори Голосувати

Відставка Федорова з посади міністра оборони відбулась 16 липня, і після цього в Україні понад місяць тривають акції протесту. Протягом цього часу експосадовець дав кілька інтерв'ю, в яких пояснив причину звільнення. Спершу ішлося про те, що йому заважав працювати Генштаб та тодішній головнокомандувач Олександр Сирський. Потім пролунала інша причина — спротив корупціонерів, яким не подобались реформи в Міноборони.

Нагадуємо, 20 серпня народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чи є бронювання у Михайла Федорова.