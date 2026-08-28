Федоров став радником міністра оборони Італії: чи залишиться він в Україні

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Втім до Італії колишній посадовець не поїде і лишиться в Україні.

Михайло Федоров подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій в своєму тг-каналі: "Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу", — написав колишній міністр оборони після початку міжнародної поїздки зі своєю командою.

Колишній міністр України Михайло Федоров та міністр оборони Гвідо Крозетто Фото: Telegram / Михайло Федоров

Також він написав, що основний його фокус лишиться незмінним — він працюватиме в Україні над проєктами, які посилюють українську оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

Федоров зазначив, що нині Україна та його команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким готові поділитися з партнерами.

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Він вже встиг поговорити із Гвідо Крозетто про дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.

"Майбутнє оборони — за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом. Досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи", — повідомив Федоров.

Нині він буде продовжувати міжнародну поїздку і попереду чекає зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку нових проєктів.

Також стало відомо, що Михайло Федоров їде до США.

Після своєї відставки Федоров дав кілька в інтерв'ю, а також записав звернення у якому закликав провести вибори в Україні.