Федоров став радником міністра оборони Італії: чи залишиться він в Україні
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Втім до Італії колишній посадовець не поїде і лишиться в Україні.
Михайло Федоров подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій в своєму тг-каналі: "Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу", — написав колишній міністр оборони після початку міжнародної поїздки зі своєю командою.
Також він написав, що основний його фокус лишиться незмінним — він працюватиме в Україні над проєктами, які посилюють українську оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.
Федоров зазначив, що нині Україна та його команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким готові поділитися з партнерами.
Він вже встиг поговорити із Гвідо Крозетто про дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.
"Майбутнє оборони — за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом. Досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи", — повідомив Федоров.
Нині він буде продовжувати міжнародну поїздку і попереду чекає зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку нових проєктів.
Також стало відомо, що Михайло Федоров їде до США.
Після своєї відставки Федоров дав кілька в інтерв'ю, а також записав звернення у якому закликав провести вибори в Україні.