Мудра остается в СИЗО, деньги за залог не внесли, — журналист Ткач (фото)

Журналист Михаил Ткач сообщает, что бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра проведет эти выходные в СИЗО. По данным журналиста, сумма залога для политика не была собрана.

Г-н Ткач отмечает, что "звонили и просили всех" внести средства в качестве залога. Об этом журналист написал в своём Telegram.

"Мудра остаётся в СИЗО на выходные. Деньги за залог не внесли. […] Можно только представить, какой это сигнал для других приближённых, которых завтра тоже попросят что-то сделать для "Династии", — написал г-н Ткач.

Журналист Ткач пишет, что средств на залог для Мудрой пока не нашли Фото: Михайло Ткач

Он иронично предполагает, что некоторые лица "будут брать больничный, наверное, в таких случаях". В последующих постах журналист-расследователь отмечает, что немногие готовы занять место Мудрой после громкого скандала.

"Я уже не говорю о том, кто согласится занять её место и "курировать" суды с такими перспективами карьерного роста. Разве что Шмыгаль или Умеров", — подытожил журналист.

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Ранее Фокус сообщал, что в отношении Мудрой выбирали меру пресечения. ВАКС поместил подозреваемую под стражу на 60 суток с возможным залогом в 20 млн грн.

Впоследствии стало известно, что Коломойский прокомментировал операцию "Форрест Гамп". По словам олигарха, ему по-человечески жаль Мудру, поскольку её разговоры, как утверждает сама бывшая чиновница, записывал близкий к ней человек — застройщик и экс-депутат Максим Микитась