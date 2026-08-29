Мудра залишається в СІЗО, гроші для застави не внесли, — журналіст Ткач (фото)

Журналіст Михайло Ткач повідомляє, що ексзаступниця глави ОП Ірина Мудра проведе ці вихідні в СІЗО. За даними медійника, суму застави для політикині не було зібрано.

Пан Ткач указує, що "дзвонили і просили всіх" щодо внесення коштів задля застави. Про це журналіст написав у своєму Telegram.

"Мудра залишається в СІЗО на вихідні. Гроші для застави не внесли. […] Можна тільки уявити? який це сигнал для інших наближених, яких завтра теж попросять щось зробити для Династії", — написав пан Ткач.

Журналіст Ткач пише, що коштів на заставу для Мудрої поки не знайшли Фото: Михайло Ткач

Він іронічно передбачає, що певні особи "будуть брати лікарняний, напевне, в таких випадках". У подальших постах журналіст-розслідувач вказує, що небагато осіб готові зайняти місце Мудрої після гучного скандалу.

"Я вже мовчу про те, хто погодиться піти на її місце і "курувати" суди з такими перспективами карʼєрного зростання. Хіба що Шмигаль або Умєров", — підсумував журналіст.

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Раніше Фокус повідомляв про те, що Мудрій обирали запобіжний захід. ВАКС відправив підозрювану під варту на 60 діб з можливою заставою у 20 млн грн.

Згодом стало відомо, що Коломойський прокоментував операцію "Форест Гамп". За словами олігарха, йому по-людськи шкода Мудру, оскільки її розмови, як стверджує сама колишня чиновниця, записувала близька до неї людина — забудовник та екснардеп Максим Мікітась