Наносят наибольший ущерб окружающей среде: спикер Рады и четверо народных депутатов попали в антирейтинг

Общественная инициатива "Игла" заявляет, что Руслан Стефанчук возглавил антирейтинг народных депутатов, чья деятельность наносит наибольший ущерб окружающей среде. В пятерку лидеров также вошли четверо представителей фракции "Слуга народа": Игорь Фрис, Игорь Марчук, Александр Гайду и Татьяна Грищенко.

Антирейтинг депутатов составляли организации "Игла" и "Экология – Право – Человек" на основе собственного анализа и экспертных оценок, полученных от природоохранных общественных организаций, таких как Всемирный фонд дикой природы WWF-Украина, Greenpeace Украина, Центр экологических инициатив "Экодия", Украинская природоохранная группа, "Терен".

Стефанчука назвали самым большим вредителем окружающей среды Фото: Голка

Отмечается, что на рейтинг повлияли законодательные инициативы, которые до сих пор находятся на рассмотрении парламента, а также те, которые уже были одобрены Верховной Радой.

Авторы антирейтинга утверждают, что принятие нового Гражданского кодекса, являющегося вторым по значимости документом после Конституции, сведет на нет уже наработанную качественную судебную практику Верховного Суда.

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Между тем петиция против проекта кодекса собрала более 25 000 подписей, а депутаты внесли более 15 000 поправок — это рекорд за семь лет работы парламента.

Минюст также рекомендовал исключить девятую книгу проекта, в которой содержатся наиболее вредные для окружающей среды нормы.

Авторы антирейтинга отмечают, что наступление на действующий Гражданский кодекс началось ещё в прошлом году с так называемого "закона Игоря Мазепы", который внес Игорь Фрис. "Закон Игоря Мазепы" вступил в силу 9 апреля 2025 года. Он позволяет недобросовестным застройщикам легально отбирать землю у общин и государства.

Четырех народных депутатов из партии "Слуга народа" назвали главными вредителями окружающей среды Фото: Голка

Представители МБО "Экология – Право – Человек" называют проект "О рынке древесины" одной из самых вредных инициатив. Исполнительный директор природоохранной организации Елена Кравченко подчеркивает, что попытки ликвидировать такой защитный механизм, как оценка воздействия на окружающую среду, носят системный характер со стороны ряда парламентариев.

Еще один пример вредного законотворчества — законодательная инициатива о VIP-сафари на диких животных. Такой законопроект внес Игорь Марчук (проект № 15431).

В WWF-Украина отмечают, что законопроект предусматривает изменения в правилах ведения охотничьего хозяйства, которые, по мнению природоохранного сообщества, могут ослабить существующие механизмы охраны дикой природы.

Они отмечают, что инициатива предлагает разрешить использование во время охоты определенных технических средств, расширяет возможности проведения охоты в периоды, чувствительные для воспроизводства популяций животных, а также содержит положения, которые могут создавать риски для видов, нуждающихся в особой охране.

WWF-Украина призывает Верховную Раду не поддерживать эту законодательную инициативу, а её авторов — отозвать законопроект, поскольку отдельные предложенные положения могут противоречить принципам сохранения биоразнообразия и создавать дополнительные риски для дикой природы.

Напомним, ранее "Фокус" сообщал, что из-за аномальной жары Днестр в Тернопольской области обмелел.

Стоит отметить, что в этом году специалисты уже не впервые обращают внимание на проблему обмеления водоемов в Украине. Сложная ситуация с водой сложилась, в частности, на Днестровском и Чечвинском водохранилищах.