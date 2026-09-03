Завдають найбільшої шкоди довкіллю: спікер Ради та четверо нардепів потрапили до антирейтингу

Громадська ініціатива "Голка" заявляє, що Руслан Стефанчук очолив антирейтинг народних депутатів, чия діяльність завдає найбільшої шкоди довкіллю. До переліку топ-5 потрапили також четверо представників фракції "Слуга народу": Ігор Фріс, Ігор Марчук, Олександр Гайду та Тетяна Грищенко.

Антирейтинг депутатів формували "Голка" та "Екологія – Право – Людина" на основі власного аналізу та експертних оцінок отриманих від природоохоронних громадських організацій, таких як Всесвітній фонд природи WWF-Україна, Greenpeace Україна, Центр екологічних ініціатив "Екодія", Українська природоохоронна група, "Терен".

Стефанчука назвали найбільшим шкідником довкіллю Фото: Голка

Зазначають, що на рейтинг вплинули законодавчі ініціативи, що досі перебувають на розгляді парламенту і ті, які вже були проголосовані Верховною Радою.

Автори антирейтингу стверджують, що ухвалення нового Цивільного кодексу, який є другим документом після Конституції, обнулить вже напрацьовану якісну судову практику Верховного Суду.

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Тим часом петиція проти проєкту кодексу зібрала понад 25 000 підписів, а депутати подали понад 15 000 правок – це рекорд за сім років роботи парламенту.

Мін'юст також рекомендував вилучити дев'яту книгу проєкту, де містяться найбільш шкідливі для довкілля норми.

Автори антирейтингу зазначають, що наступ на чинний Цивільний кодекс почався ще торік із так званого "закону Ігоря Мазепи", який подав Ігор Фріс. "Закон Ігоря Мазепи" набув чинності 9 квітня 2025 року. Він дозволяє недобросовісним забудовникам легально відбирати землю у громад та держави.

Чотирьох народних депутатів з "Слуги народу" назвали найбільшими шкідниками довкілля Фото: Голка

Представники МБО "Екології – Право – Людина" називають однією з найбільш шкідливих ініціатив проєкт "Про ринок деревини". Виконавча директорка природоохоронної організації Олена Кравченко наголошує, що спроби знищити такий запобіжник, як оцінка впливу на довкілля, є системними з боку низки парламентарів.

Ще один приклад шкідливої законотворчості – законодавча ініціатива про VIP-сафарі на диких тварин. Такий законопроєкт подав Ігор Марчук (проєкт №15431).

У WWF-Україна зазначають, що законопроєкт передбачає зміни до правил ведення мисливського господарства, які, на думку природоохоронної спільноти, можуть послабити наявні механізми охорони дикої природи.

Вони наголошують, що ініціатива пропонує дозволити використання під час полювання окремі технічні засоби, розширює можливості здійснення полювання в періоди, чутливі для відтворення популяцій тварин, а також містить положення, що можуть створювати ризики для видів, що потребують особливої охорони.

WWF-Україна закликає Верховну Раду не підтримувати цю законодавчу ініціативу, а її авторів – відкликати законопроєкт, оскільки окремі запропоновані положення можуть суперечити принципам збереження біорізноманіття та створювати додаткові ризики для дикої природи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що через аномальну спеку обмілів Дністер на Тернопільщині.

Варто зауважити, що фахівці не вперше звертають увагу на проблему обміління водойм в Україні цього року. Непроста ситуація з водою виникла зокрема на Дністровському та Чечвинському водосховищах.