Міліють річки та водосховища: в яких регіонах України бракує води (відео)

Через надзвичайно спекотне літо, яке спричинило лісові пожежі в Європі та обміління річок, проблеми із водою почались і в Україні. Рівень води критично падає у водосховищах.

Повідомляється про непросту ситуацію з водою на Дністровському та Чечвинському водосховищах, пише "РБК-Україна".

Ситуація на Прикарпатті – впав рівень води у Чечвинському водосховищі

Причинами маловоддя окрім спеки стали слабке весняне водопілля та значний дефіцит опадів, який спостерігався з квітня.

Тим часом в Івано-Франківській області загрожують обмеження водопостачання та запровадження графіків подачі води через критичне обміління Чечвинського водосховища.

Зазначається, що рівень води у Чечвинському водосховищі лише на 30 см перевищує мінімально можливий, тож у разі зниження припливу наявних запасів може вистачити лише на 4-5 діб.

Для економії води комунальники вже зараз знижують тиск у мережі вночі, тож мер Калуша Андрій Найда доручив заздалегідь проаналізувати ситуацію та за необхідності плавно запровадити потрібні обмеження, щоб уникнути повного відключення водопостачання.

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"Щоб не було так, що через 4-5 днів ми взагалі без води залишимося. Краще потрішечки, але мати. Ніж взагалі не мати", — наголосив Найда.

Директор КП "Калуська енергетична Компанія" Ігор Караїм доповів, що "на водозаборі ситуація залишається критичною".

Він розповів, що 22 серпня комунальне підприємство звернулось до ТОВ "Карпатнафтохім" із проханням збільшити відкриття шлюзів до 8 сантиметрів.

Після цього рівень води на водозаборі "зріс до мінімально необхідного" й шлюзи закрили.

"Але рівень води у самому водосховищі лише на 30 сантиметрів перевищує мінімально можливий. Тому у випадку зменшення рівня на водозаборі, води вистачить у водосховищі на 4-5 діб", — зазначив Караїм.

Він доповів, що синоптичні прогнози невтішні: дощів слід очікувати тільки наступного тижня.

Антирекорд на Дністровському водосховищі – загроза для чотирьох областей

Критично бракує води наприкінці серпня у Дністровському водосховищі, яке розташоване на території Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей.

Впав рівень води на Дністровському водосховищі

В Укргідрометцентрі повідомили про антирекорд — 25 серпня 2026 року було зафіксовано мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища за весь період його експлуатації (з 1985 року, тобто за останні 41 рік).

Про маловоддя, яке встановилося на більшості річок басейну Дністра, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили ще на початку місяця.

Нині, станом на 4 серпня, приплив до Дністровського водосховища становив лише 50 м³/с, тобто 20% норми і продовжував знижуватись.

"За три місяці, через забезпечення скидів в пониззя Дністра, водосховище спрацьоване майже на 3 метри", — розповіли в УкрГМЦ.

Наголошувалось, що воно "наближається до найнижчих відміток за весь час свого існування".

Це означає, що зараз у Дністровське водосховище надходить рекордно мало води, що може бути небезпечним як для функціонування інфраструктурних об'єктів, так і для природних екосистем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що річки України стрімко міліють і де показники були критичними вже в липні.

Фокус писав, що в низці європейських країн спека та посуха призвели до рекордно низького рівня води у великих річках. Через низький рівень води в Дунаї були знайдені старовинні артефакти, як от мотоцикл Вермахту, а в Німеччині з'явились з-під води так звані "камені голоду".