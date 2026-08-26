Реки и водохранилища мелеют: в каких регионах Украины не хватает воды (видео)

Из-за чрезвычайно жаркого лета, которое привело к лесным пожарам в Европе и обмелению рек, проблемы с водой начались и в Украине. Уровень воды в водохранилищах критически падает.

Сообщается о сложной ситуации с водой на Днестровском и Чечвинском водохранилищах, пишет "РБК-Украина".

Ситуация в Прикарпатье — уровень воды в Чечвинском водохранилище снизился

Причинами маловодья, помимо жары, стали слабое весеннее половодье и значительный дефицит осадков, наблюдавшийся с апреля.

Между тем в Ивано-Франковской области грозят ограничения водоснабжения и введение графиков подачи воды из-за критического обменения Чечвинского водохранилища.

Отмечается, что уровень воды в Чечвинском водохранилище превышает минимально возможный всего на 30 см, поэтому в случае снижения притока имеющихся запасов может хватить лишь на 4–5 суток.

В целях экономии воды коммунальные службы уже сейчас снижают давление в сети ночью, поэтому мэр Калуша Андрей Найда поручил заранее проанализировать ситуацию и, при необходимости, постепенно ввести соответствующие ограничения, чтобы избежать полного отключения водоснабжения.

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"Чтобы не получилось так, что через 4–5 дней мы вообще останемся без воды. Лучше понемногу, но иметь, чем вообще не иметь", — подчеркнул Найда.

Директор КП "Калушская энергетическая компания" Игорь Караим сообщил, что "на водозаборе ситуация остается критической".

Он рассказал, что 22 августа коммунальное предприятие обратилось к ООО "Карпатнефтехим" с просьбой увеличить открытие шлюзов до 8 сантиметров.

После этого уровень воды на водозаборе "поднялся до минимально необходимого", и шлюзы закрыли.

"Но уровень воды в самом водохранилище превышает минимально возможный всего на 30 сантиметров. Поэтому в случае снижения уровня на водозаборе воды в водохранилище хватит на 4–5 суток", — отметил Караим.

Он сообщил, что синоптические прогнозы неутешительны: дождей следует ожидать только на следующей неделе.

Антирекорд на Днестровском водохранилище — угроза для четырёх областей

В конце августа наблюдается острая нехватка воды в Днестровском водохранилище, расположенном на территории Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областей.

Уровень воды в Днестровском водохранилище снизился

В Укргидрометцентре сообщили об антирекорде — 25 августа 2026 года было зафиксировано минимальное значение притока воды в Днестровское водохранилище за весь период его эксплуатации (с 1985 года, то есть за последние 41 год).

Об маловодье, которое установилось на большинстве рек бассейна Днестра, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили ещё в начале месяца.

В настоящее время, по состоянию на 4 августа, приток в Днестровское водохранилище составлял всего 50 м³/с, то есть 20 % от нормы, и продолжал снижаться.

"За три месяца, благодаря сбросам в низовье Днестра, уровень воды в водохранилище снизился почти на 3 метра", — сообщили в УкрГМЦ.

Подчеркивалось, что оно "приближается к самым низким показателям за всю историю своего существования".

Это означает, что в настоящее время в Днестровское водохранилище поступает рекордно мало воды, что может представлять опасность как для функционирования инфраструктурных объектов, так и для природных экосистем.

Напомним, ранее мы сообщали, что реки Украины стремительно мелеют и что уже в июле показатели достигли критического уровня.

Издание "Фокус" сообщало, что в ряде европейских стран жара и засуха привели к рекордно низкому уровню воды в крупных реках. Из-за низкого уровня воды в Дунае были найдены старинные артефакты, такие как мотоцикл Вермахта, а в Германии из-под воды появились так называемые "камни голода".