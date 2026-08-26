Дефицит воды и засуха угрожает Западу Украины: большие реки продолжают милить

Серьёзное понижение уровня воды в крупных реках Украины на территории Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Волынской областей в конце августа 2026 года вызывает беспокойство у специалистов.

В частности, из-за дальнейшего понижения уровня воды в некоторых областях страны объявлен III уровень опасности — "коричневый", сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

В сообщении говорится, что 26–31 августа на реках бассейна Днестра и суббассейнов Сяна и Западного Буга будет продолжаться дальнейшее снижение уровня воды до самых низких значений за весь период наблюдений.

На реках Львовской, Волынской, Тернопольской и других областей прогнозируется дальнейшее снижение уровня воды Фото: Скриншот

"26–31 августа на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.) и суббассейнов Сяна (Львовская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) будет продолжаться дальнейшее снижение уровней воды до самых низких значений за весь период наблюдений, на отдельных участках — ниже этих значений, с уменьшением водности рек до критериев маловодья, на отдельных участках малых рек — до полного отсутствия стока, что приведет к затруднению функционирования водохозяйственного комплекса", — говорится в сообщении специалистов.

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В связи с этим, из-за стремительного обмеления рек бассейна Днестра, Сяна и Западного Буга объявлен наивысший III уровень опасности.

Засуха в мире из-за жары

Напомним, что в ряде европейских стран жара и засуха привели к рекордно низкому уровню воды в крупных реках. Низкий уровень воды в Дунае также обнажил множество реликвий прошлых эпох. Чрезвычайно низкий уровень воды в реках Дунай и Рейн привёл к тому, что на поверхности появились артефакты прошлого — от старых затонувших кораблей до останков погибших в войнах.

Кроме того, во Франции число смертей увеличилось более чем на 2000 случаев. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни.