Дефіцит води та посуха загрожує Заходу України: великі річки продовжують міліти
Серйозне зниження рівня води у великих річках України на території Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Волинської областей наприкінці серпня 2026 року викликає занепокоєння у фахівців.
Зокрема, через подальше зниження рівнів води в деяких областях країни оголосили ІІІ рівень небезпеки — коричневий, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.
У повідомленні йдеться, що 26-31 серпня на рiчках басейну Дністра та суббасейнів Сяну, Західного Бугу утримуватиметься подальше зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень.
"26-31 серпня на рiчках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.) та суббасейнів Сяну (Львівська обл.), Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) утримуватиметься подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу", — йдеться у повідомленні фахівців.
Відтак, через стрімке обміління річок басейну Дністра, Сяну та Західного Бугу оголошено найвищий ІІІ рівень небезпеки.
Посуха у світі через спеку
Нагадаємо, що у низці європейських країн спека та посуха призвели до рекордно низького рівня води у великих річках. Низький рівень води в Дунаї також оголив безліч реліквій минулих епох. Надзвичайно низький рівень води в річках Дунай і Рейн призвів до того, що на поверхні з’явилися артефакти минулого — від старих затонулих кораблів до останків загиблих у війнах.
Також у Франції кількість смертей зросла більш ніж на 2000 випадків. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями.