Дефіцит води та посуха загрожує Заходу України: великі річки продовжують міліти

Серйозне зниження рівня води у великих річках України на території Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Волинської областей наприкінці серпня 2026 року викликає занепокоєння у фахівців.

Зокрема, через подальше зниження рівнів води в деяких областях країни оголосили ІІІ рівень небезпеки — коричневий, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

У повідомленні йдеться, що 26-31 серпня на рiчках басейну Дністра та суббасейнів Сяну, Західного Бугу утримуватиметься подальше зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень.

На річках Львівщини, Волині, Тернопільщини та інших областей прогнозують подальше падіння рівнів води Фото: Скріншот

"26-31 серпня на рiчках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.) та суббасейнів Сяну (Львівська обл.), Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) утримуватиметься подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу", — йдеться у повідомленні фахівців.

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Відтак, через стрімке обміління річок басейну Дністра, Сяну та Західного Бугу оголошено найвищий ІІІ рівень небезпеки.

Посуха у світі через спеку

Нагадаємо, що у низці європейських країн спека та посуха призвели до рекордно низького рівня води у великих річках. Низький рівень води в Дунаї також оголив безліч реліквій минулих епох. Надзвичайно низький рівень води в річках Дунай і Рейн призвів до того, що на поверхні з’явилися артефакти минулого — від старих затонулих кораблів до останків загиблих у війнах.

Також у Франції кількість смертей зросла більш ніж на 2000 випадків. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями.