"Тривожні сигнали": у мережі показали, як Дністер обмілів до рекордного рівня поблизу відомих Заліщиків (фото)
Влітку цього року мешканці Заліщиків на Тернопільщині та інших населених пунктів, розташованих уздовж річки Дністер, спостерігали нетипове явище, коли одна з найбільших річок в Україні почала стрімко втрачати воду. Експерти вже б'ють на сполох через тривожні сигнали і попереджають про можливі проблеми з водопостачанням.
Поблизу Заліщиків Дністер обмілів до рекордних показників: там, де раніше були хвилі, тепер можна побачити кам'янисту мілину і широкі частини русла. Про це розповіли на сторінці Національного природного парку "Дністровський каньйон", показавши рівень обміління річки.
Як і чому змінився Дністер
Гідрологи з'ясували, що цього літа водність річок басейну Дністра становила лише 10–40% від норми. Особливо кричуща ситуація спостерігалася саме у районі Заліщиків, де цей показник сягав лише 8–19%. Цю ситуацію вже характеризують як гідрологічну посуху.
На те, що Дністер рекордно пересихає, впливає низка чинників, вважають експерти. Ключові з них наступні:
- Значний дефіцит опадів, що спостерігався довгий час від весни цього року;
- Слабке весняне водопілля, коли річка не отримала достатньо води після зими;
- Високі температури повітря — спекотне літо сприяло швидшому випаровуванню води;
- Зміни клімату, які спричиняють збільшення посух і частішання різних екстремальних природних явищ.
У коментарях до допису люди також звернули увагу на те, що причинами пересихання річки можуть бути і використання води на зрошення, переміщення чималої кількості промислових підприємств-споживачів водних ресурсів.
Стрімке обміління може спричинити дефіцит водопостачання
Стрімке зменшення рівня води у Дністрі може мати низку негативних наслідків. Передусім йдеться про екологічний вплив, оскільки пересихання великої річки супроводжується зменшенням рівня кисню, що може спричинити гибель риби і інших організмів. До того ж у такій водоймі швидше будуть розмножуватися різноманітні бактерії і водорості, що може спричинити "цвітіння" води.
Ще один негативний наслідок обміління Дністра — це можливі проблеми з водопостачанням для населених пунктів, розташованих вздовж басейну річки. Фахівці зазначили, що така ситуація вже спостерігалася, і не виключено, що подібних проблем не виникне у майбутньому.
"На жаль, якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, ситуація може ще більше погіршитися. Фахівці попереджають про ймовірність подальшого зниження рівня води та закликають до ощадливого використання водних ресурсів", — попередили у Нацпарку "Дністровський каньйон".
Варто зауважити, що фахівці не вперше звертають увагу на проблему обміління водойм в Україні цього року. Раніше агентство "РБК-Україна" повідомляло, що непроста ситуація з водою виникла зокрема на Дністровському та Чечвинському водосховищах.
Також наприкінці серпня в Українському гідрометеорологічному центрі попередили, що дефіцит води та посуха загрожують західним регіонам України.