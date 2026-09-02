"Тревожные сигналы": в сети показали, как Днестр обмелел до рекордного уровня вблизи знаменитых Залещиков (фото)

Летом этого года жители Залещиков в Тернопольской области и других населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днестр, стали свидетелями необычного явления: одна из крупнейших рек Украины начала стремительно терять воду. Эксперты уже бьют тревогу из-за тревожных сигналов и предупреждают о возможных проблемах с водоснабжением.

Вблизи Залещиков Днестр обмелел до рекордных показателей: там, где раньше были волны, теперь можно увидеть каменистую отмель и широкие участки русла. Об этом сообщили на странице Национального природного парка "Днестровский каньон", показав степень обмеления реки.

Как и почему изменился Днестр

На участке от истока до Залещиков водонаполненность бассейна Днестра местами составляла всего 8–19 % Фото: НПП "Днестровский каньон"

Гидрологи выяснили, что этим летом водонаполнение рек бассейна Днестра составляло всего 10–40 % от нормы. Особенно вопиющая ситуация наблюдалась именно в районе Залещиков, где этот показатель достигал всего 8–19 %. Эту ситуацию уже называют гидрологической засухой.

Вместо волн местами просматривается каменистая отмель Фото: НПП "Днестровский каньон"

На то, что Днестр пересыхает в рекордных масштабах, влияет ряд факторов, считают эксперты. Ключевые из них следующие:

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Значительный дефицит осадков, наблюдавшийся в течение длительного времени с весны этого года;

Слабое весеннее половодье, когда река не получила достаточно воды после зимы;

Высокие температуры воздуха — жаркое лето способствовало более быстрому испарению воды;

Изменения климата, которые приводят к увеличению числа засух и учащению различных экстремальных природных явлений.

В комментариях к посту люди также обратили внимание на то, что причинами пересыхания реки могут быть как использование воды для орошения, так и перемещение значительного числа промышленных предприятий, потребляющих водные ресурсы.

Стремительное обмеление может привести к дефициту водоснабжения

Обесводнение Днестра может вызвать проблемы с водоснабжением Фото: НПП "Днестровский каньон"

Резкое снижение уровня воды в Днестре может повлечь за собой ряд негативных последствий. Прежде всего речь идет об экологических последствиях, поскольку пересыхание крупной реки сопровождается снижением уровня кислорода, что может привести к гибели рыбы и других организмов. К тому же в таком водоеме будут быстрее размножаться различные бактерии и водоросли, что может привести к "цветению" воды.

Еще одно негативное последствие меления Днестра — это возможные проблемы с водоснабжением населенных пунктов, расположенных вдоль бассейна реки. Специалисты отметили, что такая ситуация уже наблюдалась, и не исключено, что подобные проблемы возникнут и в будущем.

"К сожалению, если в ближайшее время не будет продолжительных дождей, ситуация может еще больше ухудшиться. Специалисты предупреждают о вероятности дальнейшего снижения уровня воды и призывают к экономному использованию водных ресурсов", — сообщили в Национальном парке "Днестровский каньон".

Стоит отметить, что специалисты не впервые обращают внимание на проблему обмеления водоемов в Украине в этом году. Ранее агентство "РБК-Украина" сообщало, что сложная ситуация с водой сложилась, в частности, на Днестровском и Чечвинском водохранилищах.

Кроме того, в конце августа в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что западным регионам Украины грозит дефицит воды и засуха.