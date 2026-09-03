Имущество Азарова: чем владеют бывший соратник беглого президента Януковича и его сын

Николай Азаров и его сын Алексей уехали из Украины ещё в 2014 году. Азаров-старший и сейчас периодически выступает с пророссийскими заявлениями по поводу войны. В то же время в Украине сразу несколько судов пытаются конфисковать в пользу государства его активы: поместья, квартиры и другое имущество, находящееся как под Киевом, так и в оккупированном Крыму.

В мае 2026 года Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд, где ответчиками по административному делу являются Николай и Алексей Азаровы. Ссылаясь на Закон "О санкциях", ведомство просит взыскать в пользу государства активы, которыми отец и сын прямо или косвенно владеют или могут распоряжаться, подробности рассказали журналисты издания Investigator.

Николай Азаров находится под санкциями СНБО с ноября 2023 года, Алексей Азаров — с мая 2025 года. В обоих случаях санкции предусматривают блокировку активов сроком на десять лет.

Алексей Азаров

В деле фигурируют пять украинских компаний и одна британская. Внесенных в госреестр бенефициаров этих компаний Минюст считает номинальными владельцами активов и дорогостоящего имущества, которыми владеют Азаровы.

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Особо выделяют Константина Пивоварова и Дмитрия Никитченко, которые являются совладельцами трех обществ с ограниченной ответственностью: "Бетель", "Солейленд Девелопмент" и "Интертауэр Украина".

В 2010–2011 годах Пивоваров занимал должность заместителя министра регионального развития и строительства в правительстве Николая Азарова. После увольнения стал вице-президентом футбольного клуба "Металлист".А в 2014 году, когда Алексей Азаров покинул Украину, он подарил ему австрийскую компанию Garda Handels-und Beteiligungs GmbH, на которую заведены недвижимость Азаровых в Австрии и Италии и активы в Украине, в частности, завод "Металлист" в Макеево.

На имя Пивоварова зарегистрированы доли в трёх украинских компаниях, которые стали предметом иска о введении санкций. Сам он всё отрицает.

Второй человек, которого Минюст считает номинальным владельцем активов семьи Азаровых, — это бизнес-партнёр Пивоварова Дмитрий Никитченко. Его привлекли к управлению украинской частью активов через доверенное лицо семьи Азаровых — Пивоварова — для того, чтобы уберечь киевскую недвижимость и землю от санкций и спецконфискации. Именно эту искусственную связь сейчас и доказывает Минюст в суде.

Впрочем, это не единственные "хранители" имущества семьи Азаровых. Так, есть еще 38-летний Дмитрий Примак, который до 2013 года работал в министерстве экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова, и Владимир Липара, который вместе с Алексеем Азаровым является соучредителем российского ООО "РЭМ". Оба являются бенефициарами ООО "Терра инвест", функцией которого, как утверждают расследователи, является сохранение земельного участка и дома семьи Азаровых в Конче-Заспе — 934,6 кв. м. по адресу: г. Киев, Столичное шоссе, 23.

Дом Азаровых в Конче-Заспе

С 2019 года это имущество арестовано в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда и передано в управление АРМА. Агентство неоднократно пыталось найти управляющего для этого дома, но безуспешно.

Этим же постановлением Киевского апелляционного суда было арестовано имущество семьи Азаровых в селе Хлепча Киевской области. Речь идет о жилых домах и земельных участках, которые Минюст также пытается взыскать в пользу государства.

Впрочем, на этом состояние Николая Азарова не заканчивается. В списке Минюста figurent также активы на южном побережье Крыма, которыми Николай Янович обзавелся до оккупации полуострова.

Согласно тексту судебного постановления ВАКС, речь идет о четырёх земельных участках в посёлке Форос и коттедже площадью 465,9 кв. м с террасами и гаражом. Речь идет о недвижимости в кооперативе "Чехово", одним из членов которого изначально был Алексей Азаров, а в 2006 году туда же вступили и его родители.

После оккупации Крыма Россией дачный кооператив "Чехово" был зарегистрирован и в российской юрисдикции, а председателем его правления до июня 2025 года был тесть Алексея и сват Николая Азаровых — Эдуард Фатхулин. Он был учредителем или руководителем нескольких компаний Азаровых в РФ, среди которых – и уже упоминавшееся ООО "РЭМ".

Кооператив "Чехово" в с. Санаторное (Форос), членами которого являются Алексей Азаров и его родители — Николай и Людмила Азаровы

А ещё в начале 2000-х Николай Азаров завладел двумя санаториями в Крыму: "Пушкино" и "Гурзуф". Из них создали новое юридическое лицо — предприятие благотворительной организации "Гурзуфский комплекс отдыха и оздоровления "Жемчужина Крыма". Но и это название просуществовало недолго. После оккупации Крыма "Жемчужину Крыма" переименовали в ООО "Гурзуф-центр" и зарегистрировали в российской юрисдикции с украинским учредителем — благотворительным фондом "Гарант", который действует и сейчас. В октябре 2024 года учредителем "Гурзуф-центра" зарегистрировалось московское ООО "Пушкино", созданное всего за три месяца до этого с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и с непубличными учредителями-физическими лицами – Людмилой Пузырьовой (99%), которая ранее занималась розничной торговлей в качестве индивидуального предпринимателя в Краснодарском крае, и Павлом Пузырьовым. Впоследствии появляется целый ряд связанных компаний, и в оккупированном Крыму возводятся жилой комплекс "Крымская резиденция" в Алуште и жилой комплекс "Ялтинская резиденция" в Масандре.

В настоящее время ГБР расследует уголовное дело об отмывании средств и масштабной схеме уклонения от уплаты налогов, которую, по версии следствия, организовали бывший президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, бывший глава Государственной налоговой службы и министр доходов и сборов Александр Клименко и их подчиненные. По данным правоохранительных органов, только за пять месяцев 2011 года благодаря схемам "налоговых ям" госбюджет недополучил почти три миллиарда гривен налогов.

Напомним, ранее Николай Азаров заявил, что Украина продолжает существовать благодаря энергетической инфраструктуре, заложенной во время его работы в правительстве.

Ранее мы также сообщали, что после бегства в Россию Николай Азаров проживает на её территории и получает там финансовую поддержку. В частности, он находится под государственной охраной, получает около 50 тысяч рублей выплат и пользуется домом, предоставленным ему российскими властями.