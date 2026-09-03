Майно Азарова: чим володіє колишній соратник президента-втікача Януковича та його син

Микола Азаров та його син Олексій поїхали з України ще в 2014 році. Азаров-старший і зараз періодично виступає із проросійськими заявами щодо війни. В той же час в Україні одразу кілька судів намагаються обернути в дохід держави його активи: маєтки, квартири та інше майно, яке є як під Києвом, так і в окупованому Криму.

В травні 2026 року міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду, де відповідачами в адміністративній справі є Микола та Олексій Азарови. Посилаючись на Закон "Про санкції", відомство просить стягнути в дохід держави активи, якими батько та син прямо або опосередковано володіють чи можуть розпоряджатися, подробиці розповіли журналісти видання Investigator.

Микола Азаров перебуває під санкціями РНБО з листопада 2023 року, Олексій Азаров – з травня 2025-го. В обох випадках санкції передбачають блокування активів строком на десять років.

Олексій Азаров

У справі фігурують п'ять українських компаній та одна британська. Внесених в держреєстр бенефіцарів цих компаній Мін'юст вважає номінальними власниками активів та дороговартісного майна, якими володіють Азарови.

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Особливо виділяють Костянтина Пивоварова і Дмитра Нікітченка, які є співласниками трьох товариств з обмеженою відповідальністю: "Бетель", "Солейленд Девелопмент" і "Інтертауер Україна".

У 2010-2011 роках Пивоваров був заступником міністра регіонального розвитку і будівництва в уряді Миколи Азарова. Після звільнення став віце-президентом футбольного клубу "Металіст".А в 2014 році, коли Олексій Азаров покинув Україну, то подарував йому австрійську компанію Garda Handels-und Beteiligungs GmbH, на яку заведені нерухомість Азарових в Австрії та Італії і активи в Україні, зокрема, завод "Металіст" у Макіївці.

На Пивоварова оформлені частки у трьох українських компаніях, що стали предметом санкційного позову. Сам він все заперечує.

Друга особа, яку Мін'юст вважає номінальним власником активів сім'ї Азарових, – це бізнес-партнер Пивоварова Дмитро Нікітченко. Його залучили до управління українською частиною активів через довірену особу родини Азарових – Пивоварова – для того, щоб уберегти київську нерухомість та землю від санкцій та спецконфіскації. Саме цей штучний зв'язок зараз і доводить Мін’юст у суді.

Втім, це не єдині "хранителі" майна родини Азарових. Так, є ще 38-річний Дмитро Примак, який до 2013 року працював у міністерстві економічного розвитку і торгівлі в уряді Миколи Азарова та Володимир Ліпара, який із Олексієм Азаровим є співзасновниками російського ТОВ "РЭМ". Обидва є бенефіціарами ТОВ "Терра інвест", функцією якої, як стверджують розслідувачі, є збереження земельної ділянки і будинку родини Азарових у Кончі Заспі — 934,6 кв.м. за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 23.

Будинок Азарових в Кончі-Заспі

З 2019 року це майно арештоване згідно з ухвалою Київського апеляційного суду і передане в управління АРМА. Агентство неодноразово намагалось знайти управителя на будинок, але безуспішно.

Цією ж ухвалою Київського апеляційного суду було арештоване майно родини Азарових у селі Хлепча Київської області. Це житлові будинки і земельні ділянки, які Мінюст також намагається стягнути в дохід держави.

Втім, цим статки Миколи Азарова не обмежуються. У переліку Мінюсту є і активи на південному узбережжі Криму, якими Микола Янович обзавівся до окупації півострова.

Згідно тексту судової ухвали ВАКС, це чотири земельні ділянки в селищі Форос і котедж 465,9 кв. м.з терасами та гаражем. Йдеться про нерухомість в кооперативі "Чехово", одним із членів якого спочатку був Олексій Азаров, а в 2006 році туди ж вступили і його батьки.

Після окупації Криму Росією дачний кооператив "Чехово" зареєстрували і в російській юрисдикції, а головою його правління до червня 2025 року був тесть Олексія і сват Миколи Азарових – Едуард Фатхулін. Він був засновником чи керівником декількох компаній Азарових в РФ, серед яких – і згадуване уже ТОВ "РЭМ".

Кооператив "Чехово" у с. Санаторне (Форос), членами якого є Олексій Азаров та його батьки – Микола і Людмила Азарови

А ще на початку 2000-х Микола Азаров заволодів двома санаторіями в Криму: "Пушкіно" та "Гурзуф". З них зробили нову юридичну особу — підприємство благодійної організації "Гурзуфський комплекс відпочинку та оздоровлення "Перлина Криму". Але і ця назва трималась недовго. Після окупації Криму "Перлину Криму" перейменовують у ТОВ "Гурзуф центр" і реєструють в російській юрисдикції з українським засновником – благодійним фондом "Гарант", який діє і зараз. У жовтні 2024 року засновником "Гурзуф Центру" реєструється московське ТОВ "Пушкино", створене усього за три місяця до цього з статутним капіталом у 10 тис. рублів і з непублічними засновниками-фізособами – Людмілой Пузирьовой (99%), яка раніше займалась роздрібною торгівлею як індивідуальна підприємиця в Краснодарському краї, і Павлом Пузирьовим. Згодом з'являється купа пов'язаних компаній і в окупованому Криму будують ЖК "Крымская резиденция" в Алушті, а в Масандрі ЖК "Ялтинская резиденція".

Нині ДБР розслідує кримінальне провадження щодо відмивання коштів і масштабної схеми ухилення від сплати податків, яку, за версією слідства, організували колишній президент Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров, колишній голова Державної податкової служби і міністр доходів і зборів Олександр Клименко та їхні підлеглі. За даними правоохоронців, лише за п'ять місяців 2011 року завдяки схемам "податкових ям" держбюджет недоотримав майже три млрд гривень податків.

Нагадаємо, раніше Микола Азаров заявив, що Україна продовжує існувати завдяки енергетичній інфраструктурі, закладеній під час його роботи в уряді.

Раніше ми також інформували, що після втечі до Росії Микола Азаров проживає на її території та отримує там фінансове забезпечення. Зокрема, він має державну охорону, отримує близько 50 тисяч рублів виплат і користується будинком, який був наданий йому російською владою.