"Это испытание для независимости Украины": Туск сделал тревожное заявление о зиме

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал демократические государства объединиться, укреплять собственный оборонный потенциал и продолжать оказывать поддержку Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предстоящая осень и зима могут стать переломным моментом не только для независимости Украины, но и для безопасности всей Европы. Так, выступая в ходе памятных мероприятий на полуострове Вестерплатте, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, глава польского правительства подчеркнул, что западный мир должен немедленно проявить солидарность и усилить поддержку Киева, ведь от способности Украины выстоять зависит дальнейшая судьба Польши и всего свободного мира. Об этом сообщает издание RMF24.

Глава польского правительства подчеркнул, что международное сообщество должно извлечь уроки из истории и не повторять ошибок прошлого, в частности политики умиротворения агрессора. По его словам, судьба европейского континента прямо зависит от того, что происходит сейчас на украинском фронте.

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Так, по словам Туска, именно предстоящие месяцы холодного сезона станут испытанием на стойкость для Украины и проверкой на прочность для всего демократического лагеря.

"Мы должны сказать это вслух. Ближайшие месяцы — предстоящая осень и зима — могут оказаться решающими не только для независимости Украины, но и для нас. А также для безопасности Польши и всего свободного мира. Мы громко призываем весь свободный мир: проявите солидарность. Мы должны помочь Украине выжить сегодня", — заявил польский премьер.

Туск подчеркнул, что ситуация в Украине напрямую связана с безопасностью Польши и других европейских государств. По его мнению, западные страны должны действовать сообща и не ждать, пока угрозы непосредственно затронут их территорию.

Туск призвал Европу укреплять оборону

Премьер-министр Польши также обратил внимание на необходимость укрепления оборонного потенциала европейских государств. Он считает, что демократические страны должны рассчитывать не только на реакцию партнеров, но и развивать собственный потенциал и создавать эффективные союзы.

Кроме того, Туск провёл параллель с событиями 1939 года. Он заявил, что Европа не имеет права допустить повторения ситуации, когда агрессивная политика в отношении соседних государств оставалась без должного ответа.

Премьер-министр Польши назвал Россию агрессором и отметил, что война против Украины имеет значение далеко за пределами самой Украины. По его словам, от способности Киева противостоять российской агрессии зависит также безопасность Польши и Европы.

Напомним, ранее Туск уже предупреждал, что Россия может готовиться к новой эскалации. Он говорил о том, что ближайшие месяцы будут критически важными для Украины, Польши и всего региона, а также подчеркивал, что НАТО и отдельные страны Альянса должны быть готовы к возможным российским провокациям.

Кроме того , Туск заявил, что сомневается в готовности США выполнить обязательства по защите союзников по НАТО в случае нападения России на страны восточного фланга Альянса. По его словам, Москва может пойти на такой шаг уже в течение ближайших месяцев, а гарантии статьи 5 должны быть подкреплены конкретными практическими действиями.

Кроме того, мы писали, что , по словам Туска, нынешние события в мире могут напоминать "план мечты" российского диктатора Владимира Путина. Среди факторов, которые, по его мнению, играют на руку Кремлю, он назвал угрозу распада НАТО, ослабление санкций против России и масштабный энергетический кризис в Европе.