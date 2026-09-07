"Це іспит для незалежності України": Туск зробив тривожну заяву про зиму

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав демократичні держави об’єднатися, зміцнювати власні оборонні спроможності та продовжувати підтримку України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ближчі осінь та зима можуть стати переломним моментом не лише для незалежності України, а й для безпеки всієї Європи. Так, виступаючи під час пам'ятних заходів на півострові Вестерплатте, присвячених річниці початку Другої світової війни, очільник польського уряду підкреслив, що західний світ має негайно проявити солідарність і посилити підтримку Києва, адже від здатності України вистояти залежить подальша доля Польщі та всього вільного світу. Про це повідомляє видання RMF24.

Очільник польського уряду наголосив, що міжнародна спільнота має зробити висновки з історії та не припускатися помилок минулого, зокрема політики умиротворення агресора.За його словами, доля європейського континенту безпосередньо вирішується зараз на українському фронті.

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Так, за словами Туска, саме майбутні місяці холодного сезону стануть іспитом на стійкість для України та перевіркою на міцність для всього демократичного табору.

""Ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь та зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для нас. Але також для безпеки Польщі та всього вільного світу. Ми голосно кричимо всьому вільному світу: проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні", — заявив польський прем’єр.

Туск наголосив, що ситуація в Україні безпосередньо пов’язана з безпекою Польщі та інших європейських держав. На його думку, західні країни мають діяти спільно та не чекати, поки загрози безпосередньо торкнуться їхньої території.

Туск закликав Європу посилювати оборону

Польський прем’єр також звернув увагу на необхідність зміцнення оборонних можливостей європейських держав. Він вважає, що демократичні країни повинні розраховувати не лише на реакцію партнерів, а й розвивати власні спроможності та створювати дієві союзи.

Окремо Туск провів паралель із подіями 1939 року. Він заявив, що Європа не має права допустити повторення ситуації, коли агресивна політика щодо сусідніх держав залишалася без належної відповіді.

Польський прем’єр назвав Росію агресором і зазначив, що війна проти України має значення далеко за межами самої України. За його словами, від здатності Києва протистояти російській агресії залежить також безпека Польщі та Європи.

Нагадаємо, раніше Туск уже попереджав, що Росія може готуватися до нової ескалації. Він говорив про критичність наступних місяців для України, Польщі та всього регіону, а також наголошував, що НАТО та окремі країни Альянсу мають бути готовими до можливих російських провокацій.

Також Туск казав, що сумнівається у готовності США виконати зобов’язання щодо захисту союзників по НАТО в разі нападу Росії на країни східного флангу Альянсу. За його словами, Москва може піти на такий крок уже протягом найближчих місяців, а гарантії статті 5 мають бути підкріплені конкретними практичними діями.

Крім того, ми писали, що за словами Туска, нинішні події у світі можуть нагадувати "план мрії" російського диктатора Володимира Путіна. Серед факторів, які, на його думку, грають на користь Кремля, він назвав загрозу розпаду НАТО, послаблення санкцій проти Росії та масштабну енергетичну кризу в Європі.