Жители Умани отстранили от должности мэра Плетневу: чем возмутилась местная община

Процедуру "импичмента" жители города начали ещё 26 июля во время собрания избирателей, создав инициативную группу для сбора подписей.

Мэр Умани Ирина Плетнева досрочно покинула свой пост. 8 сентября съезд партии "За будущее", от которой Плетневу избрали мэром в 2020 году, единогласно лишила её мандата и отстранила от должности после того, как Уманская городская территориальная избирательная комиссия подтвердила необходимое количество подписей избирателей. Об этом сообщил народный депутат и председатель партии "За будущее" Тарас Батенко изданию "Главком".

По словам политика, процедуру отзыва инициировали сами жители города ещё в конце июля. Так, 26 июля в Умани состоялось собрание избирателей, на котором было предложено инициировать отзыв городского головы и создана для этого соответствующая инициативная группа. После этого начался сбор подписей в поддержку этой процедуры.

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В целом инициативная группа собрала 6 710 подписей. 7 сентября Уманская городская ТИК завершила их проверку. Из собранных 6 710 подписей действительными были признаны 6 421. Не были учтены 289 подписей из-за нарушений процедуры. Впрочем, для успешного отзыва необходимо было превысить отметку в 6 074 подписи — именно столько жителей проголосовали за Плетневу на выборах 2020 года.

Почему жители Умани требовали отставки мэра

Жители Умани выразили недоверие мэру, поскольку считают, что её действия на этой должности противоречат предвыборной программе партии "За будущее", от которой она была избрана.

Среди основных претензий общины к Плетневой:

повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение;

рост стоимости проезда в общественном транспорте и содержания домов;

ухудшение качества питьевой воды в городе;

закрытие семи детских садов и двух дошкольных подразделений во время полномасштабной войны;

заграничные командировки чиновницы;

сомнительные решения горсовета относительно коммунального имущества и земли.

В то же время следует отметить, что эти претензии представляют собой лишь позицию инициаторов отзыва, а не установленные судом нарушения.

Решение партии

После проверки подписей территориальная избирательная комиссия обратилась к партии "За будущее", поскольку именно эта политическая сила выдвигала Плетнева на выборах мэра.

8 сентября партийный съезд рассмотрел обращение ТИК и единогласно поддержал досрочное прекращение полномочий Плетневой.

"Мы уважаем решение людей, народной инициативы, которая провела сбор подписей", — заявил председатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко.

Плетнева не согласилась с решением

Сама Ирина Плетнева не согласилась с результатами проверки подписей.

По информации СМИ, она заявила о намерении обжаловать решение территориальной избирательной комиссии в суде. В частности, Плетнева сообщила, что не была ознакомлена с решением и протоколом ТИК.

Таким образом, процедура отзыва состоялась, несмотря на несогласие самого городского головы. В то же время дальнейшее судебное обжалование может повлиять на юридические последствия принятых решений.

Кто теперь будет исполнять обязанности мэра

Между тем, 7 сентября депутаты Уманского городского совета в ходе 102-й внеочередной сессии избрали нового секретаря горсовета. Об этом сообщается на официальной странице Уманского городского совета в Facebook.

Им стал Ростислав Витальевич Заволока, представляющий в городском совете партию "Слуга народа". Его кандидатуру на рассмотрение депутатов внесла городской голова Ирина Плетнева, после чего состоялось тайное голосование, по результатам которого депутаты поддержали предложенного кандидата. Таким образом, Заволока был избран секретарем Уманского городского совета VIII созыва.

Ростислав Заволока — уроженец Умани. Он имеет высшее образование и окончил Уманский государственный аграрный университет. После избрания на должность новому секретарю пожелали успешной работы, взвешенных решений и плодотворной деятельности в интересах Уманской общины.

Новый секретарь Уманского городского совета Ростислав Заволока

Отметим, что избрание Заволоки на должность секретаря горсовета состоялось накануне принятия решения о досрочном прекращении полномочий Ирины Плетневой. После её отзыва именно секретарь городского совета должен исполнять обязанности городского головы до избрания нового руководителя Умани.

Что известно о достижениях Плетневой на посту мэра города

Ирина Плетнева возглавила Умань 12 ноября 2020 года. За время её пребывания в должности городские власти среди основных направлений работы называли поддержку ВСУ, помощь семьям погибших и пропавших без вести военных, поддержку ветеранов, развитие образования, медицины, культуры и благоустройства.

В частности, по итогам 2025 года в горсовете сообщили, что из бюджета общины на поддержку обороноспособности государства было направлено более 54 млн грн. Отдельным направлением стало международное сотрудничество: в 2023 году Умань победила в конкурсе правительства Южной Кореи K-City Network, после чего город приступил к разработке совместных проектов развития.

Напомним, что в Умань накануне иудейского Нового года Рош ха-Шана уже прибывают тысячи паломников-хасидов, а для обеспечения порядка в город прибыли израильские полицейские патрули. В этом году ожидается около 40 тысяч паломников, которые приедут отметить 5787-й год у могилы раввина Нахмана. Основные торжества продлятся с 11 по 13 сентября, а по состоянию на утро 7 сентября в Умани уже было зарегистрировано около 7 тысяч хасидов.

Кстати, в прошлом году во время паломничества хасидов в Умань цены на жилье выросли до 72 тысяч за ночь.