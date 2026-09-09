Жителі Умані позбавили посади міську голову Плетньову: чим обурилася місцева громада

Процедуру "імпічменту" розпочали містяни ще 26 липня під час зборів виборців, створивши ініціативну групу для збору підписів.

Міська голова Умані Ірина Плетньова достроково залишила посаду. 8 вересня з’їзд партії "За майбутнє", від якої Плетньову обрали мером у 2020 році, одностайно позбавила її мандата та відкликала з посади після того, як Уманська міська територіальна виборча комісія підтвердила необхідну кількість підписів виборців. Про це повідомив народний депутат і голова партії "За майбутнє" Тарас Батенко виданню "Главком".

За словами політика, процедуру відкликання розпочали самі містяни ще наприкінці липня. Так, 26 липня в Умані відбулися збори виборців, на яких запропонували ініціювати відкликання міської голови та створили для цього відповідну ініціативну групу. Після цього розпочався збір підписів на підтримку цієї процедури.

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Загалом ініціативна група зібрала 6710 підписів. 7 вересня Уманська міська ТВК завершила їх перевірку. Дійсними було визнано 6 421 підпис із зібраних 6 710. Не врахували 289 голосів через відхилення у процедурі. Втім, для успішного відкликання потрібно було перевищити позначку у 6 074 підписи — саме стільки мешканців проголосували за Плетньову на виборах 2020 року.

Чому уманці вимагали відкликання мера

Жителі Умані висловили недовіру міській голові, бо вважають, що її дії на посаді суперечать передвиборчій програмі партії "За майбутнє", від якої її обрали.

Серед основних претензій громади до Плетньової:

підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення;

зростання вартості проїзду в громадському транспорті та утримання будинків;

погіршення якості питної води в місті;

закриття семи дитячих садків і двох дошкільних підрозділів під час повномасштабної війни;

закордонні відрядження посадовиці;

сумнівні рішення міськради щодо комунального майна та землі.

Водночас варто зазначити, що ці претензії є лише позицією ініціаторів відкликання, а не встановленими судом порушеннями.

Рішення партії

Після перевірки підписів територіальна виборча комісія звернулася до партії "За майбутнє", адже саме ця політична сила висувала Плетньову на виборах міського голови.

8 вересня партійний з’їзд розглянув звернення ТВК та одностайно підтримав дострокове припинення повноважень Плетньової.

"Ми поважаємо рішення людей, народної ініціативи, яка провела збір підписів", — заявив голова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко.

Плетньова не погодилася з рішенням

Сама Ірина Плетньова не погодилася з результатами перевірки підписів.

За інформацією ЗМІ, вона заявила про намір оскаржити рішення територіальної виборчої комісії у суді. Зокрема, Плетньова повідомляла, що не була ознайомлена з рішенням та протоколом ТВК.

Таким чином, процедура відкликання відбулася попри незгоду самої міської голови. Водночас подальше судове оскарження може вплинути на юридичні наслідки ухвалених рішень.

Хто тепер виконуватиме обов’язки мера

Тим часом, 7 вересня депутати Уманської міської ради під час 102-ї позачергової сесії обрали нового секретаря міськради. Про це повідомляється на офіційній сторінці Уманської міської ради у Facebook.

Ним став Ростислав Віталійович Заволока, який представляє у міській раді партію "Слуга народу". Його кандидатуру на розгляд депутатів внесла міський голова Ірина Плетньова, після чого відбулося таємне голосування, за результатами якого депутати підтримали запропонованого кандидата. Відтак Заволоку обрали секретарем Уманської міської ради VIII скликання.

Ростислав Заволока є уродженцем Умані. Він має вищу освіту та закінчив Уманський державний аграрний університет. Після обрання на посаду новому секретарю побажали успішної роботи, виважених рішень та плідної діяльності в інтересах Уманської громади.

Новий секретар Уманської міської ради Ростислав Заволока

Зауважимо, що обрання Заволоки на посаду секретаря міськради відбулося напередодні рішення про дострокове припинення повноважень Ірини Плетньової. Після її відкликання саме секретар міської ради має виконувати обов’язки міського голови до обрання нового очільника Умані.

Що відомо про здобутки Плетньової на посаді мера міста

Ірина Плетньова очолила Умань 12 листопада 2020 року. За час її каденції міська влада серед основних напрямів роботи називала підтримку ЗСУ, допомогу родинам загиблих і зниклих безвісти військових, підтримку ветеранів, розвиток освіти, медицини, культури та благоустрою.

Зокрема, за підсумками 2025 року в міськраді повідомляли, що з бюджету громади на підтримку обороноздатності держави спрямували понад 54 млн грн. Окремим напрямом стала міжнародна співпраця: у 2023 році Умань перемогла в конкурсі уряду Південної Кореї K-City Network, після чого місто почало опрацьовувати спільні проєкти розвитку.

Нагадаємо, до Умані напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана вже прибувають тисячі паломників-хасидів, а для забезпечення порядку до міста приїхали ізраїльські поліцейські патрулі. Цьогоріч очікують близько 40 тисяч паломників, які приїдуть відзначити 5787-й рік біля могили рабина Нахмана. Основні святкування триватимуть з 11 до 13 вересня, а станом на ранок 7 вересня в Умані вже було зареєстровано близько 7 тисяч хасидів.

До речі, минулого року під час паломництва хасидів до Умані ціни на житло зросли до 72 тисяч за ніч.