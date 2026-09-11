Три пути для Кремля: аналитики предсказали дальнейшие шаги Путина

Более четырёх с половиной лет войны, которую Путин планировал завершить за считанные недели, поставили российского диктатора перед выбором, и ни один из возможных сценариев не сулит ему лёгкой победы.

Российская война против Украины продолжается уже 1659 дней, хотя Владимир Путин рассчитывал завершить её в течение одной-двух недель. Теперь у российского правителя остается все меньше времени и вариантов для достижения заявленных целей. Об этом пишут офицер американской военной разведки в отставке Джонатан Свит и эксперт по национальной безопасности Марк Тот в колонке для The Hill.

Издание The Economist ранее высказало предположение, что Путин может считать неудачное завершение войны угрозой для себя лично. "Они меня повесят", — якобы сказал он своим друзьям в начале войны.

Первый вариант — договориться через Трампа

Наименее радикальным сценарием авторы называют продолжение нынешнего курса и попытку убедить Дональда Трампа заставить Украину согласиться на мир на российских условиях. На прошлой неделе в Москве Путин принимал американского посла Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

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Во вторник Путин в течение часа беседовал с Трампом по телефону — помощник Кремля Юрий Ушаков назвал разговор конструктивным. Трамп заявил, что прекращение войны открыло бы "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для полного восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой. "Только не для Украины", — подчеркивают авторы.

Второй вариант — давление на НАТО и Европу

Второй сценарий предусматривает оказание давления на НАТО и Евросоюз с целью заставить их прекратить поддержку Украины. Кремль уже использует для этого гибридную войну и демонстрацию военной силы – в частности, в Беларуси развернули ракетную бригаду с системой "Орешник", а Россия угрожала нанести удары по военным объектам в Берлине.

Третий, самый опасный вариант — продолжение наступления

Наиболее рискованный сценарий предполагает продолжение российского наступления осенью и повторное использование зимы в качестве оружия — с нанесением ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Отдельной проблемой для Кремля остаются потери армии: Россия может быть вынуждена мобилизовать до 600 тысяч военных после выборов в Госдуму.

Авторы также утверждают, что условия Путина после встречи с Виткоффом и Кушнером фактически остались прежними — лишь переформулированными, а мир на его условиях фактически означает уничтожение Украины как государства.

Знает ли Путин о реальной ситуации на фронте

Аналитики предполагают, что генералы могут предоставлять диктатору ложную информацию — в качестве примера приводят Святогорск, который Путин якобы считал захваченным, хотя уже на следующий день украинский командир опроверг это видео из центра города.

"Единственной первопричиной войны в Украине является сам Путин. Единственная причина, по которой эта война продолжается, — это Путин", — заключают авторы колонки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, темой которого стала война в Украине и возможное мирное соглашение.

Кроме того, один из лидеров ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла изложил позицию партии по поводу войны в Украине — он выступил против антироссийских санкций и поставки оружия ВСУ.