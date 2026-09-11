Три шляхи для Кремля: аналітики спрогнозували подальші кроки Путіна

Понад чотири з половиною роки війни, яку Путін планував завершити за лічені тижні, поставили російського диктатора перед вибором, і жоден із можливих сценаріїв не обіцяє йому легкої перемоги.

Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1659 днів, хоча спочатку Кремль планував завершити її буквально за тиждень-два. Наразі часу та можливостей для реалізації початкових амбіцій у російського керманича залишається дедалі менше. До такого висновку прийшли у своїй колонці для The Hill відставний офіцер американської військової розвідки Джонатан Світ разом із фахівцем з питань нацбезпеки Марком Тотом.

Раніше видання The Economist припускало: провал воєнної кампанії Путін може сприймати як реальну загрозу власному становищу. За наведеними словами, ще на початку конфлікту він нібито зізнавався оточенню: "Вони мене повісять".

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Ставка на переговори через Трампа

Найбезпечнішим для себе шляхом автори вважають спробу Путіна зберегти нинішню стратегію – тиснути на Дональда Трампа, аби той переконав Київ прийняти мирну угоду на вигідних Москві умовах. Минулого тижня в російській столиці приймали американського дипломата Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера.

У вівторок глава Кремля годину спілкувався телефоном з американським лідером – помічник Путіна Юрій Ушаков охарактеризував розмову як конструктивну. Сам Трамп зазначив, що завершення бойових дій відкриє "вражаючі та далекосяжні" можливості для перезавантаження стосунків між двома державами. Автори колонки додають одне важливе уточнення: "Тільки не для України".

Тиск на альянс і Європейський Союз

Другий можливий сценарій – це посилений тиск на НАТО та ЄС з метою змусити їх відмовитися від допомоги Києву. За словами журналістів, Кремль уже вдається до методів гібридної війни та демонструє воєнну міць: у Білорусі розмістили ракетну бригаду з комплексами "Орешник", а Москва погрожувала атаками по виробничих об'єктах у німецькій столиці.

Найтривожніший шлях – нова хвиля наступу

Найбільш загрозливим варіантом автори називають відновлення активних бойових дій восени – після невдалого літнього наступу – та повторне перетворення холодного сезону на зброю через удари по українській енергетиці. Кремлю доведеться вирішувати й проблему поповнення армії: за прогнозами, після виборів до Держдуми може знадобитися мобілізувати до 600 тисяч осіб.

Фактично умови Путіна не змінилися навіть після переговорів із Віткоффом та Кушнером. Вони лише отримали нове формулювання, тоді як за суттю мирна угода на його умовах означала б повне знищення української державності.

Чи знає Путін про справжню ситуацію на фронті

Автори припускають, що військове керівництво РФ може подавати диктатору спотворену картину подій. Як приклад наводять історію зі Святогірськом: Путін публічно повторив тезу про захоплення міста, однак наступного дня український командир спростував це відеозаписом безпосередньо з центру населеного пункту.

"Єдиною першопричиною війни в Україні є сам Путін. Єдина причина, по якій ця війна триває, – це Путін", – резюмують дослідники в колонці.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, темою якої стала війна в Україні та можлива мирна угода.

Крім того, один із лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла розкрив позицію партії щодо війни в Україні – він виступив проти антиросійських санкцій та допомоги зброєю для ЗСУ.