Радослав Сикорский прибыл в столицу Украины: первые подробности визита МИД Польши

Один из самых последовательных европейских сторонников Украины вновь посетил Киев. На этот раз министр внутренних дел Польши Радослав Сикорский лично сообщил о своём приезде в социальных сетях.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в столицу Украины в пятницу, 11 сентября. Об этом он сообщил в социальной сети "Х", опубликовав фото с главного железнодорожного вокзала Киева.

"Добрый день из Киева", — написал польский дипломат.

По имеющейся информации, главу МИД Польши встречали заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич и посол Украины в Польше Василий Боднар.

Стоит напомнить, что Радослав Сикорский остается одним из самых активных европейских сторонников Украины на международной арене. Он последовательно выступает за усиление военной помощи, защиту украинского неба и противодействие российской агрессии. Ранее польский министр заявлял, что попытки Кремля сломить сопротивление украинцев массированными обстрелами городов являются исторической ошибкой, сравнивая действия Путина с тактикой нацистской Германии.

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Ранее сообщалось, что Сикорский предупреждал о возможности приостановки любого перелета самолета Путина через польское воздушное пространство по решению независимого суда – это связано с тем, что российский диктатор находится под ордером на арест Международного уголовного суда в Гааге по подозрению в военных преступлениях.

Кроме того, польский министр ранее назвал "неадекватным" решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.