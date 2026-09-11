Радослав Сікорський приїхав до столиці України: перші подробиці візиту МЗС Польщі

Один із найпослідовніших європейських прихильників України знову завітав до Києва. Цього разу МВС Польщі Радослав Сікорський особисто повідомив про свій приїзд у соцмережах.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України у п'ятницю, 11 вересня. Про це він повідомив у соцмережі "Х", опублікувавши фото з головного залізничного вокзалу Києва.

"Доброго дня з Києва", – написав польський дипломат.

Dzień dobry z Kijowa. pic.twitter.com/QbblqcbTiQ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2026

За наявною інформацією, очільника МЗС Польщі зустрічали заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич та посол України в Польщі Василь Боднар.

Варто нагадати, що Радослав Сікорський залишається одним із найактивніших європейських прибічників України на міжнародній арені. Він послідовно виступає за посилення військової допомоги, захист українського неба та протидію російській агресії. Раніше польський міністр заявляв, що спроби Кремля зламати опір українців масованими обстрілами міст є історичною помилкою, порівнюючи дії Путіна з тактикою нацистської Німеччини.

Видео дня

Раніше повідомлялося, що Сікорський попереджав про можливість зупинення будь-якого перельоту літака Путіна через польський повітряний простір за рішенням незалежного суду – це пов'язано з тим, що російський диктатор перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду в Гаазі за підозрою у воєнних злочинах.

Також польський міністр раніше називав "неадекватним" рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.