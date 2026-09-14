КНДР может отправить в Россию 50 тысяч военных: зачем Ким Чен Ын помогает Путину

Масштабы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном продолжают расти. По словам президента Зеленского, Россия готовится привлечь в два раза больше северокорейских солдат, чем ожидалось ранее.

Северная Корея готовится в очередной раз расширить своё участие в войне России против Украины. Как заявил президент Владимир Зеленский, Москва планирует принять до 50 тысяч северокорейских военнослужащих — тогда как ранее речь шла лишь о 30 тысячах. Об этом пишет BBC.

Первые северокорейские подразделения оказались в России ещё в конце 2024 года, когда их привлекли к боевым действиям в Курской области. По разным оценкам, там находилось от 11 до 14 тысяч солдат КНДР. Украинская разведка фиксирует около трех тысяч погибших среди них и примерно 1500 раненых, тогда как анализ мемориального комплекса в Пхеньяне, проведенный журналистами BBC, указывает на около 2300 жертв. Несмотря на такие потери, Пхеньян продолжает военное сотрудничество с Москвой.

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Боевая подготовка ценой собственных жизней

На начальном этапе северокорейские бойцы несли серьёзные потери из-за непривычной для них тактики ведения боя — им приходилось приспосабливаться к условиям, в которых постоянно применяются дроны, артиллерия и высокоточное оружие. Южнокорейский аналитик Ян Ук отмечает, что со временем солдаты освоили принципы современной войны.

По наблюдениям украинских военных, сначала северокорейцы наступали массовыми группами, неся значительные потери, но затем перешли к тактике использования более мелких и подвижных подразделений. Наиболее жуткой особенностью их поведения стало нежелание сдаваться в плен — фиксировались случаи, когда раненые солдаты прибегали к самоубийству. В Пхеньяне таких погибших официально провозглашали героями, которые якобы сами выбрали самоубийство вместо плена.

Помимо чисто военного аспекта, партнерство с Россией приносит Пхеньяну ощутимые экономические дивиденды — Москва рассчитывается продовольствием, нефтью и валютой за оказанную военную помощь. Аналитик Лим Су Хо оценивает общую прибыль КНДР от продажи вооружения и отправки солдат примерно в 10 миллиардов долларов, что является колоссальной суммой для экономики с годовым ВВП около 30 миллиардов.

Помимо финансовой выгоды, Ким Чен Ын получил уникальную возможность приобрести реальный боевой опыт для своей армии, а также шанс ослабить традиционную зависимость от Китая. Лим Су Хо называет это "крупным геополитическим сдвигом".

Украинская разведка сообщает, что примерно 8500 военнослужащих КНДР по-прежнему могут находиться на территории России, выполняя функции охраны границы в Курской области. При этом их боевые подразделения пока не появлялись на временно оккупированной территории самой Украины.

Президент Зеленский ранее предупреждал, что Пхеньян готовит дополнительные контингенты и может поставить Москве новую партию баллистического вооружения. В июльском заявлении глава государства подчеркивал, что Россия помогает Северной Корее осваивать современные военные методы, модернизировать вооружение и приобретать практический боевой опыт.

Нехватка личного состава подталкивает Москву к союзу с КНДР

Для российского командования привлечение северокорейских бойцов стало выходом из ситуации, когда ежемесячные боевые потери превышают темпы мобилизации новых солдат. Именно поэтому Кремль всё чаще обращается за помощью к иностранцам, среди которых — наёмники из разных уголков мира.

Партнерство между Москвой и Пхеньяном превратилось во взаимовыгодный обмен: Россия получает дополнительные людские ресурсы и вооружение, а Северная Корея — финансирование, сырье и ценный боевой опыт. По мнению экспертов, это сотрудничество будет продолжаться до тех пор, пока Ким Чен Ын будет считать его полезным для своего политического режима.

Ранее сообщалось, что зависимость России от Северной Кореи стремительно растёт из-за колоссальных расходов на войну — такая динамика вызывает беспокойство у Си Цзиньпина и руководства Коммунистической партии Китая.

Также известно, что военное партнерство Москвы и Пхеньяна фактически затягивает войну против Украины, а в Южной Корее подчеркнули, что подобное взаимодействие противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.