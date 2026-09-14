КНДР може відправити до Росії 50 тисяч військових: навіщо Кім Чен Ин допомагає Путіну

Масштаб військової співпраці між Москвою та Пхеньяном продовжує зростати. За словами президента Зеленського, Росія готується залучити вдвічі більше північнокорейських солдатів, ніж очікувалося раніше.

Північна Корея готується вкотре нарощувати свою участь у війні Росії проти України. Як заявив президент Володимир Зеленський, Москва планує прийняти до 50 тисяч північнокорейських військовослужбовців – тоді як раніше йшлося лише про 30 тисяч. Про це пише BBC.

Перші північнокорейські підрозділи опинилися в Росії ще наприкінці 2024 року, коли їх залучили до боїв у Курській області. За різними підрахунками, там перебувало від 11 до 14 тисяч солдатів КНДР. Українська розвідка фіксує близько трьох тисяч загиблих серед них та приблизно 1500 поранених, тоді як аналіз меморіального комплексу в Пхеньяні, здійснений журналістами BBC, вказує на близько 2300 жертв. Попри такі втрати, Пхеньян продовжує військове партнерство з Москвою.

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Бойове навчання ціною власних життів

На початковому етапі північнокорейські бійці зазнавали серйозних втрат через незвичну для них тактику ведення бою – доводилося пристосовуватися до умов, де постійно застосовуються дрони, артилерія та високоточна зброя. Південнокорейський аналітик Ян Ук зазначає, що з плином часу солдати опанували принципи сучасної війни.

За спостереженнями українських військових, спочатку північнокорейці наступали масовими групами, зазнаючи значних втрат, але потім перейшли на тактику дрібніших та рухливіших підрозділів. Найбільш моторошною особливістю їхньої поведінки стало небажання здаватися в полон. Фіксувалися випадки, коли поранені солдати вдавалися до самогубства. У Пхеньяні таких загиблих офіційно проголошували героями, які нібито самі обрали підрив замість полону.

Крім суто військового аспекту, партнерство з Росією приносить Пхеньяну відчутні економічні дивіденди – Москва розраховується продовольством, нафтою та валютою за надану військову допомогу. Аналітик Лім Су Хо оцінює загальний прибуток КНДР від продажу озброєння та відправлення солдатів приблизно у 10 мільярдів доларів, що є колосальною сумою для економіки з річним ВВП близько 30 мільярдів.

Окрім фінансової вигоди, Кім Чен Ин отримав унікальну можливість здобути реальний бойовий досвід для своєї армії, а також шанс послабити традиційну залежність від Китаю. Лім Су Хо характеризує це як "великий геополітичний зсув".

Українська розвідка повідомляє, що приблизно 8500 військових КНДР досі можуть перебувати на території Росії, виконуючи функцію охорони кордону в Курській області. При цьому їхні бойові підрозділи поки не з'являлися на тимчасово окупованій території самої України.

Президент Зеленський раніше застерігав, що Пхеньян готує додаткові контингенти та може постачити Москві нову партію балістичного озброєння. У липневій заяві глава держави наголошував, що Росія допомагає Північній Кореї опановувати сучасні військові методи, модернізувати озброєння та здобувати практичний бойовий досвід.

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Для російського командування залучення північнокорейських бійців стало виходом із ситуації, коли щомісячні бойові втрати перевищують темпи мобілізації нових солдатів. Саме тому Кремль дедалі частіше звертається по допомогу до іноземців, серед яких – найманці з різних куточків світу.

Партнерство між Москвою та Пхеньяном перетворилося на взаємовигідний обмін: Росія отримує додаткові людські ресурси й озброєння, а Північна Корея – фінансування, сировину та цінний бойовий досвід. На думку експертів, ця співпраця продовжуватиметься доти, доки Кім Чен Ин вважатиме її корисною для власного політичного режиму.

Раніше повідомлялося, що залежність Росії від Північної Кореї стрімко зростає через колосальні витрати на війну – така динаміка викликає занепокоєння у Сі Цзіньпіна та керівництва Компартії Китаю.

Також відомо, що військове партнерство Москви й Пхеньяна фактично затягує війну проти України, а в Південній Кореї наголосили, що подібна взаємодія суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.