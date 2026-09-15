Скрывался от Интерпола почти 3 года: бывшего мэра Рахова вернули в Украину, он уже на свободе

После почти трёх лет пребывания в бегах в ЕС и побега из-под стражи в Чехии бывшего мэра Рахова Виктора Медведя экстрадировали из Румынии в Украину, где он сразу же вышел под залог в размере 333 тысяч гривен.

Бывший мэр города Рахова Закарпатской области Виктор Медведь, подозреваемый в растрате бюджетных средств и служебном подлоге, был возвращен в Украину. По данным правоохранительных органов, после уведомления о подозрении в 2023 году Медведь находился за границей и был объявлен в международный розыск через каналы Интерпола. Недавно он был задержан. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Закарпатская областная прокуратура и Департамент стратегических расследований Нацполиции.

В свое время Медведь уехал за границу в трехдневную служебную командировку в ходе уголовного расследования и не вернулся. В сентябре 2025 года его объявили в международный розыск через Интерпол и задержали в Чехии, откуда он сбежал в Румынию, нарушив условия судебного контроля, сообщают в правоохранительных органах. В марте 2026 года его повторно задержала румынская полиция в Араде. После этого украинская сторона добивалась его экстрадиции для проведения процессуальных действий в рамках уголовного производства.

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10 сентября 2026 года на пункте пропуска "Порубное" состоялась передача подозреваемого украинским правоохранительным органам.

Виктора Медведя экстрадировали из Румынии в Украину Фото: Национальная полиция

После экстрадиции из Румынии Виктора Медведя доставили в Украину, а уже 11 сентября 2026 года Ужгородский городской районный суд избрал ему меру пресечения. Суд постановил поместить бывшего мэра Рахова под стражу на срок 60 суток.

В то же время суд предусмотрел альтернативу содержанию под стражей — внесение залога в размере 332 800 гривен. В официальном сообщении суда указано, что эта сумма соответствует 100 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц. В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются определенные судом процессуальные обязанности.

По данным прокуратуры, Медведь уже внес залог и после этого был освобожден из-под стражи.

Прокуроры не согласны с этим решением и готовят апелляцию, считая сумму залога слишком малой для человека, который годами уклонялся от следствия.

"Прокуратура считает такой размер залога недостаточным, учитывая, что ранее мужчина уклонялся от правосудия. В связи с этим решение суда в части размера залога будет обжаловано в апелляционном порядке", — говорится в официальном сообщении Офиса генерального прокурора.

В чём подозревают бывшего мэра Рахова

Согласно материалам следствия, Виктор Медвид может быть причастен к растрате бюджетных средств при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра.

Правоохранители утверждают, что, согласно документам, работы на объекте были выполнены в полном объеме. В то же время, по данным следствия, экспертиза выявила несоответствие фактических объемов и стоимости выполненных работ тем показателям, которые были указаны в документах.

Бывшему чиновнику заочно было предъявлено подозрение по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Также ему инкриминируют служебный подлог по части 1 статьи 366 УК Украины.

Если вина бывшего чиновника будет доказана в суде, ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, НАБУ инициировало процедуру экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича из Израиля в Украину по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме". В то же время процесс затягивается, поскольку материалы для экстрадиции, по словам детектива НАБУ Александра Абакумова, были переданы в Офис генерального прокурора.

Кроме того, мы писали, что Великобритания приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему предъявлено 18 обвинений, а по совокупности статей ему может грозить до 175 лет лишения свободы.