Переховувався від Інтерполу майже 3 роки: ексмера Рахова повернули в Україну, він вже на волі

Після майже трьох років переховування в ЄС та втечі з-під варти в Чехії ексмера Рахова Віктора Медвідя екстрадували з Румунії в Україну, де він одразу вийшов під заставу в 333 тисячі гривень.

Колишнього міського голову Рахова Закарпатської області Віктора Медвідя, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні, повернено в Україну. За даними правоохоронців, після повідомлення про підозру у 2023 році Медвідь перебував за кордоном і був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу. Нещодавно його було затримано. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Закарпатська обласна прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Свого часу Медвідь виїхав за кордон у триденне службове відрядження під час кримінального розслідування і назад не повернувся. У вересні 2025 року його оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол і затримали в Чехії, звідки він утік до Румунії, порушивши умови судового контролю, розповідають у правоохоронних органах. У березні 2026 року його повторно затримала румунська поліція в Араді. Після цього українська сторона домагалася його екстрадиції для проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження.

Видео дня

10 вересня 2026 року на пункті пропуску "Порубне" відбулась передача підозрюваного українським правоохоронцям.

Віктора Медвідя екстрадували з Румунії в Україну Фото: Національна поліція

Після екстрадиції з Румунії Віктора Медвідя доставили в Україну, а вже 11 вересня 2026 року Ужгородський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід. Суд постановив взяти колишнього мера Рахова під варту строком на 60 діб.

Водночас суд передбачив альтернативу триманню під вартою — внесення застави в розмірі 332 800 гривень. В офіційному повідомленні суду зазначено, що ця сума відповідає 100 прожитковим мінімумам для працездатних осіб. У разі внесення застави на підозрюваного покладаються визначені судом процесуальні обов’язки.

За даними прокуратури, Медвідь заставу вже вніс і після цього вийшов із-під варти на волю.

Прокурори не погоджуються з цим рішенням та готують апеляцію, вважаючи суму застави занадто малою для людини, яка роками ухилялася від слідства.

"Прокуратура вважає такий розмір застави недостатнім, зважаючи на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. У зв'язку з цим рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку", — сказано в офіційному повідомленні Офісу генпрокурора.

У чому підозрюють ексмера Рахова

За матеріалами слідства, Віктор Медвідь може бути причетний до розтрати бюджетних коштів під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру.

Правоохоронці стверджують, що за документами роботи на об'єкті виконали в повному обсязі. Водночас експертиза, за даними слідства, встановила невідповідність фактичних обсягів і вартості виконаних робіт тим показникам, які були зазначені в документах.

Колишньому посадовцю заочно повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Також йому інкримінують службове підроблення за частиною 1 статті 366 КК України.

Якщо вину колишнього посадовця доведуть у суді, йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, НАБУ ініціювало процедуру екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча з Ізраїлю в Україну у справі про корупційну схему в "Енергоатомі". Водночас процес затягується, оскільки матеріали для екстрадиції, за словами детектива НАБУ Олександра Абакумова, передали до Офісу генпрокурора.

Крім того, ми писали, що засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа Великобританія вирішила екстрадувати до США, де йому висунули 18 обвинувачень, а за сукупністю статей може загрожувати до 175 років ув’язнення.