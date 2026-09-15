Был мэром Ивано-Франковска 9 лет: скончался Виктор Анушкевичус, что о нем известно

Скончался бывший мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус. Ему было 63 года.

"Ивано-Франковск лишился мэра. Скончался Виктор Анушкевичус — мэр Ивано-Франковска в 2006–2015 годах", — сообщил действующий мэр города Руслан Марцинкив.

Марцинкив отметил, что за время руководства Анушкевичуса Ивано-Франковск начал активно развивать международные связи и приобрел много новых партнеров за рубежом.

Мэр напомнил, что почти два года работал секретарем городского совета под руководством Анушкевичуса. По его словам, у них были разные взгляды на развитие Ивано-Франковска, однако их объединяли любовь к городу и стремление сделать его лучше.

"От имени общины благодарим Виктора Андрюсовича за работу на благо нашего города", — написал Руслан Марцинкив.

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Марцинкив выразил соболезнования супруге Анушкевичуса Лидии, его родным, близким и коллегам. Дата и время похорон бывшего мэра будут сообщены позднее.

Виктор Анушкевичус — что известно

Виктор Анушкевичус родился 15 ноября 1962 года в Воркуте в украинско-литовской семье: его отца сослали из окрестностей Каунаса. По истечении срока ссылки семья переехала на родину матери — в село Шепетовка в Хмельницкой области. В 1986 году окончил Винницкий политехнический институт, а в 2010-м — Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. В 1988 году переехал в Ивано-Франковск, где работал инженером-конструктором, а впоследствии занялся предпринимательством.

В 2002 году он впервые стал депутатом Ивано-Франковского городского совета, а в 2006 году был избран мэром, набрав 50 % голосов избирателей. В 2010 году Анушкевичус был переизбран мэром Ивано-Франковска на второй срок. За вклад в развитие международных связей он был удостоен государственных наград Литвы и Польши. Один из сыновей Анушкевичуса уже много лет проживает в Литве, где создал компанию "Украинско-литовский торговый дом". Сам мэр рассказывал, что во время Революции достоинства его семье угрожал режим Виктора Януковича, поэтому семья его сына была вынуждена уехать из Украины.

Напомним, 14 августа стало известно о смерти бывшего народного депутата Украины V и VI созывов Евгения Шаго. За годы профессиональной деятельности он работал в государственных структурах, занимался общественной деятельностью и был связан с топливно-энергетической сферой.

А в июле стало известно о смерти американского сенатора Линдси Грэма. Сообщается, что Линдси Грэм скончался вечером 11 июля. Также стало известно, что сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни.