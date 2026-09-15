Був мером Івано-Франківська 9 років: помер Віктор Анушкевичус, що про нього відомо

Помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Йому було 63 роки.

"Франківськ втратив мера. Помер Віктор Анушкевичус — міський голова Івано-Франківська у 2006–2015 роках", - повідомив чинний мер міста Руслан Марцінків.

Марцінків зазначив, що за час керівництва Анушкевичуса Івано-Франківськ почав активно розвивати міжнародні зв'язки та здобув багато нових партнерів за кордоном.

Міський голова нагадав, що майже два роки працював секретарем міської ради під керівництвом Анушкевичуса. За його словами, вони по-різному бачили розвиток Івано-Франківська, однак їх об'єднували любов до міста та прагнення зробити його кращим.

"Від імені громади дякуємо Віктору Андрюсовичу за працю для нашого міста", – написав Руслан Марцінків.

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Марцінків висловив співчуття дружині Анушкевичуса Лідії, його рідним, близьким і колегам. Дату та час похорону колишнього міського голови повідомлять згодом.

Віктор Анушкевичус – що відомо

Віктор Анушкевичус народився 15 листопада 1962 року у Воркуті в українсько-литовській родині: його батька вислали з-під Каунаса. Після закінчення строку заслання, родина переїхала на батьківщину матері – до села Шепетівка на Хмельниччині. У 1986 році закінчив Вінницький політехнічний інститут, а у 2010-му – Національну академію державного управління при Президентові України. У 1988 році переїхав до Івано-Франківська, де працював інженером-конструктором, а згодом зайнявся підприємництвом.

У 2002 році вперше став депутатом Івано-Франківської міської ради, а у 2006 році був обраний міським головою, отримавши 50% голосів виборців. У 2010 році Анушкевичуса переобрали мером Івано-Франківська на другий термін. За внесок у розвиток міжнародних зв'язків він був відзначений державними нагородами Литви та Польщі. Один із синів Анушкевичуса вже багато років мешкає у Литві, де створив компанію "Українсько-литовський торговий дім". Сам мер розповідав, що під час Революції гідності його родині погрожував режим Віктора Януковича, тому родина його сина була вимушена поїхати з України.

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