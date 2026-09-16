"Он убил 1,5 млн россиян": экс-премьер Британии Джонсон назвал единственный финал для Путина

Борис Джонсон высказал предположение, что Путина могут устранить его же соратники, если он попытается остановить войну против Украины.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин оказался в ловушке собственной агрессии. В интервью журналистке "24 Канала" Наталье Луценко британский политик заявил, что в случае попытки прекратить войну против Украины главе Кремля грозит физическая расправа со стороны собственного окружения.

По мнению политика, в течение следующего года или двух Путин может в конце концов осознать невозможность завоевать Украину.

"Я надеюсь, что где-то в следующем году или, возможно, через год Путин признает то, что является правдой: он никогда не завоюет эту страну. И он прекратит. Ему нужно остановиться. Вот к чему всё должно привести", — сказал Джонсон.

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В то же время Джонсон предположил, что до принятия такого решения Путин может продолжать войну и пытаться нанести Украине как можно больший ущерб. По его словам, российские войска могут и впредь нападать на Украину этой зимой. В то же время британский политик выразил полную уверенность в том, что Украина сможет выстоять перед всеми вызовами.

Кроме того, Борис Джонсон высказал предположение о том, что может произойти с Путиным после окончания войны. Он сослался на распространенное мнение о том, что российского президента могут устранить его собственные люди, если он согласится прекратить войну.

"Мы всегда говорим: ну, Путина же убьют, как Гитлера. Или, знаете, если он остановится, его убьют. Он убил полтора миллиона россиян. Его просто прибьют", — заявил Джонсон.

Джонсон подчеркивает, что прекращение боевых действий станет для Путина личной катастрофой из-за колоссальных потерь, которые он нанес своей стране. И чтобы избежать наихудшего для себя сценария, Путин может попытаться сфабриковать "победу" для внутренней аудитории. По мнению Джонсона, диктатор попытается заявить россиянам о якобы возвращении "исторических земель", после чего объявит о достижении целей и уйдет с поста.

Напомним, Адольф Гитлер погиб 30 апреля 1945 года в подземном бункере в Берлине, когда советские войска уже приближались к его штабу. Он покончил с собой, не желая попасть в плен. В тот же день покончила с собой его жена Ева Браун, с которой Гитлер женился накануне. После смерти их тела вынесли из бункера и сожгли, а советские войска вскоре взяли Берлин. 2 мая немецкие войска в Берлине капитулировали, а 7–9 мая Германия подписала безоговорочную капитуляцию.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Кремле уже обсуждают возможные последствия завершения войны и возвращения российских военных с фронта. По его словам, Путин может опасаться, что не сможет преподнести окончание войны как победу, а часть ветеранов может вернуться домой с настроением, враждебным по отношению к власти. В качестве примера Зеленский привел мятеж ЧВК "Вагнер" в 2023 году, когда вооруженные наемники двинулись на Москву.

Также мы писали, что бывший спецпредставитель США по переговорам по Украине Курт Волкер считает, что Владимир Путин не согласится на прекращение огня до зимы, поскольку захочет использовать холодный период, чтобы оценить результаты войны. В то же время он предполагает, что в 2027 году возможностей для перемирия может стать больше.