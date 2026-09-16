"Він убив 1,5 млн росіян": експрем'єр Британії Джонсон назвав єдиний фінал для Путіна

Борис Джонсон припустив, що Путіна можуть ліквідувати свої ж, якщо він спробує зупинити війну проти України.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що російський диктатор Володимир Путін опинився у пастці власної агресії. В інтерв’ю журналістці "24 Каналу" Наталі Луценко британський політик заявив, що у разі спроби припинити війну проти України очільнику Кремля загрожує фізична розправа від власного оточення.

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На думку політика, протягом наступного року або двох Путін може зрештою усвідомити неможливість завоювати Україну.

"Я сподіваюся, що десь наступного року або, можливо, через рік Путін визнає те, що є правдою: він ніколи не завоює цю країну. І він припинить. Йому треба зупинитися. Ось куди все має йти", — сказав Джонсон.

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Водночас Джонсон припустив, що до такого рішення Путін може продовжувати війну та намагатися завдати Україні якомога більшої шкоди. За його словами, російські війська можуть і надалі атакувати Україну найближчої зими. Водночас британський політик висловив повну впевненість у тому, що Україна зможе вистояти перед усіма викликами.

Окремо Борис Джонсон висловив припущення щодо того, що може статися з Путіним після завершення війни. Він послався на поширене припущення, що російського президента можуть усунути власні люди, якщо він погодиться зупинити війну.

"Ми завжди кажемо: ну, Путіна ж уб’ють, як Гітлера. Або, знаєте, якщо він зупиниться, його вб’ють. Він убив півтора мільйона росіян. Його просто приб’ють", — заявив Джонсон.

Джонсон підкреслює, що зупинка бойових дій стане для Путіна персональною катастрофою через колосальні втрати, які він спричинив для власної країни. І щоб уникнути найгіршого для себе сценарію, Путін може спробувати сфабрикувати "перемогу" для внутрішньої аудиторії. На думку Джонсона, диктатор спробує заявити росіянам про нібито повернення "історичних земель", після чого оголосить про досягнення цілей та залишить владу.

Нагадаємо, Адольф Гітлер загинув 30 квітня 1945 року у підземному бункері в Берліні, коли радянські війська вже наближалися до його штабу. Він наклав на себе руки, не бажаючи потрапити в полон. Того ж дня самогубство скоїла його дружина Єва Браун, з якою Гітлер одружився напередодні. Після смерті їхні тіла винесли з бункера та спалили, а радянські війська невдовзі взяли Берлін. 2 травня німецькі війська в Берліні капітулювали, а 7–9 травня Німеччина підписала безумовну капітуляцію.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що в Кремлі вже обговорюють можливі наслідки завершення війни та повернення російських військових із фронту. За його словами, Путін може побоюватися, що не зможе представити завершення війни як перемогу, а частина ветеранів може повернутися додому налаштованою проти влади. Як приклад Зеленський навів заколот ПВК "Вагнер" у 2023 році, коли озброєні найманці рушили на Москву.

Також ми писали, що колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер вважає, що Володимир Путін не погодиться на припинення вогню до зими, оскільки захоче використати холодний період, щоб оцінити результати війни. Водночас він припускає, що у 2027 році можливостей для перемир’я може стати більше.