Наказание для союзников Украины: Науседа объяснил, зачем РФ отправляет дроны в страны Балтии

Беспилотники, которые оказываются над Литвой или другими странами Балтии, могут отклоняться от маршрута по приказу Кремля. Такое предположение высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал инциденты с дронами в Европе очередной попыткой Москвы наказать страны, поддерживающие Украину. Об этом сообщает LRT.

"Поведение России становится всё более агрессивным. Это всё больше указывает на определённую тенденцию. Не желая вступать в прямую конфронтацию с НАТО, Россия пытается нацелить свои действия на те страны, которые являются самыми ярыми сторонниками Украины", — считает Науседа.

По его мнению, Кремль может провоцировать инциденты в Европе разными способами, причём часто так, чтобы его причастность не была очевидной. Президент Литвы отметил, что случаи, подобные недавнему сбиванию беспилотника, пока не свидетельствуют о прямом нападении России на Альянс, ведь сейчас россияне, скорее всего, к такому шагу не готовы и не стремятся к нему.

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"Но это может быть преднамеренным действием — позволить дрону сойти с курса и попасть на территорию — не обязательно Литвы, а любой из стран Балтии или Польши — чтобы держать общественность в напряжении. Это, несомненно, выгодно России", – подчеркнул он.

Заявление прозвучало после того, как в ночь на 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили в небе над Литвой беспилотник неустановленного типа. Дрон залетел в страну со стороны Беларуси.

Напомним, 16 сентября беспилотник был замечен возле дома министра обороны Дании Йеппе Брууса. Дом чиновника находится в коммуне Гладсаксе к северу от Копенгагена.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал в новом интервью, что в течение последних недель россияне дважды пытались поразить его самолет с помощью дронов. Во время последней попытки к самолету главы государства направили сразу два беспилотника.