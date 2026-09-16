Возле дома министра обороны Дании нашли дрон: приехали саперы с роботом, что известно

Беспилотник был обнаружен рядом с домом министра обороны Дании Йеппе Брууса в коммуне Гладсаксе к северу от Копенгагена 16 сентября.

Находка спровоцировала масштабную полицейскую операцию: дороги перекрыли, место оцепили и вызвали полицию, военных саперов, которые привезли робот Telemax, предназначенный для осмотра потенциально опасных объектов, сообщает The Copenhagen Post.

Жителям этой же улицы порекомендовали не выходить до конца осмотра экспертами территории.

Позже в полиции Западного Копенгагена рассказали, что изъятый аппарат является "безобидным любительским дроном" и не несет никакой угрозы для жителей района.

Тем не менее правоохранители добавили, что расследование продолжится.

Министр Бруус успокоил датчан постом в Х.

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"Вплоть до сегодняшнего утра в районе моего частного дома наблюдалось значительное присутствие полиции. Это связано с тем, что неподалеку был обнаружен дрон. Расследование подобных инцидентов — стандартная процедура для полиции. Могу подтвердить, что это был любительский дрон и ситуация находится под контролем. Сейчас полиция завершает мероприятия на месте. Поводов для беспокойства нет", — написал он.

Инцидент произошел на фоне повышенных опасений по поводу безопасности в Дании.

Накануне власти страны сообщили, что фрегат ВМФ России выпустил две сигнальные ракеты в сторону вертолета Fennec ВВС Дании, выполнявшего плановое наблюдение в международных водах недалеко от города Гедсер. Одна из ракет прошла в непосредственной близости от вертолета.

После инцидента Копенгаген вызвал российского посла.

Напомним, 10 сентября вокруг Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе сложилась неясная ситуация, связанная с возможной угрозой. Полиция оцепила территорию рядом со зданием.

Также сообщалось, что Джонсон и советник Мерца едва не попали под удар российского дрона.