К Генконсульству Украины в Дюссельдорфе съехалась полиция: что происходит

Вокруг Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе сложилась неясная ситуация, связанная с возможной угрозой.

Представительница ведомства подтвердила факт проведения масштабной операции в районе здания, однако на тот момент не сообщила никаких подробностей о причинах происходящего, пишет Süddeutsche Zeitung.

По данным правоохранителей, в связи с поступившей угрозой в отношении Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе возникла ситуация, классифицируемая как "абстрактная угроза". В полиции подтвердили факт проведения операции в районе здания.

В настоящее время выясняется, существует ли реальная опасность.

Стражи порядка перекрыли участок улицы в центре Дюссельдорфа с помощью сигнальной ленты, а на месте находилось несколько полицейских автомобилей.

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Напомним, Германия обвинила РФ в атаке БПЛА на аэропорт Лейпцига, а также закрыла "Русский дом" в Берлине.

Также сообщалось, что Германия срочно передаст Украине ракеты Patriot.

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