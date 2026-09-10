К Генконсульству Украины в Дюссельдорфе съехалась полиция: что происходит
Вокруг Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе сложилась неясная ситуация, связанная с возможной угрозой.
Представительница ведомства подтвердила факт проведения масштабной операции в районе здания, однако на тот момент не сообщила никаких подробностей о причинах происходящего, пишет Süddeutsche Zeitung.
По данным правоохранителей, в связи с поступившей угрозой в отношении Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе возникла ситуация, классифицируемая как "абстрактная угроза". В полиции подтвердили факт проведения операции в районе здания.
В настоящее время выясняется, существует ли реальная опасность.
Стражи порядка перекрыли участок улицы в центре Дюссельдорфа с помощью сигнальной ленты, а на месте находилось несколько полицейских автомобилей.
Напомним, Германия обвинила РФ в атаке БПЛА на аэропорт Лейпцига, а также закрыла "Русский дом" в Берлине.
Также сообщалось, что Германия срочно передаст Украине ракеты Patriot.
Новость дополняется.