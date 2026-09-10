До Генконсульства України в Дюссельдорфі з"їхалася поліція: що відбувається

Навколо Генерального консульства України в Дюссельдорфі склалася незрозуміла ситуація, пов’язана з можливою загрозою.

Представниця відомства підтвердила факт проведення масштабної операції поблизу будівлі, однак на той момент не повідомила жодних подробиць щодо причин того, що відбувається, пише Süddeutsche Zeitung.

За даними правоохоронців, у зв’язку з отриманою погрозою щодо Генерального консульства України в Дюссельдорфі виникла ситуація, яку класифікують як "абстрактну погрозу". У поліції підтвердили факт проведення операції поблизу будівлі.

Наразі з’ясовується, чи існує реальна небезпека.

Правоохоронці перекрили ділянку вулиці в центрі Дюссельдорфа за допомогою сигнальної стрічки, а на місці перебувало кілька поліцейських автомобілів.

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Нагадаємо, Німеччина звинуватила РФ у нападі безпілотника на аеропорт Лейпцига, а також закрила "Російський дім" у Берліні.

Також повідомлялося, що Німеччина терміново передасть Україні ракети Patriot.

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