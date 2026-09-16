Біля будинку міністра оборони Данії знайшли дрон: приїхали сапери з роботом — що відомо

16 вересня безпілотник було виявлено поруч із будинком міністра оборони Данії Єппе Брууса в комуні Гладсаксе, що на північ від Копенгагена.

Ця знахідка спричинила масштабну поліцейську операцію: дороги перекрили, місце оточили та викликали поліцію й військових саперів, які привезли робота Telemax, призначеного для огляду потенційно небезпечних об’єктів, повідомляє The Copenhagen Post.

Мешканцям цієї вулиці порадили не виходити до завершення огляду території експертами.

Пізніше в поліції Західного Копенгагена повідомили, що вилучений пристрій є "безпечним аматорським дроном" і не становить жодної загрози для мешканців району.

Проте правоохоронці додали, що розслідування триватиме.

Міністр Бруус заспокоїв данців дописом у Х.

"Аж до сьогоднішнього ранку в районі мого приватного будинку спостерігалася значна присутність поліції. Це пов’язано з тим, що неподалік було виявлено дрон. Розслідування подібних інцидентів — стандартна процедура для поліції. Можу підтвердити, що це був аматорський дрон і ситуація перебуває під контролем. Зараз поліція завершує заходи на місці. Приводів для занепокоєння немає", — написав він.

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Інцидент стався на тлі посилених побоювань щодо безпеки в Данії. Напередодні влада країни повідомила, що фрегат ВМС Росії випустив дві сигнальні ракети в бік гвинтокрила Fennec ВПС Данії, що здійснював планове спостереження в міжнародних водах неподалік від міста Гедсер. Одна з ракет пролетіла в безпосередній близькості від гвинтокрила.

Після інциденту Копенгаген викликав російського посла.

Нагадаємо, 10 вересня навколо Генерального консульства України в Дюссельдорфі склалася незрозуміла ситуація, пов’язана з можливою загрозою. Поліція оточила територію поруч із будівлею.

Також повідомлялося, що Джонсон і радник Мерца ледь не потрапили під удар російського дрона.