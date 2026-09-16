Покарання для союзників України: Науседа пояснив, навіщо РФ відправляє дрони до країн Балтії

Безпілотники, які опиняються над Литвою чи іншими країнами Балтії, можуть відхилятися від маршруту з волі Кремля. Таке припущення висловив президент Литви Гітанас Науседа.

Литовський президент Литви Гітанас Науседа назвав інциденти з дронами в Європі черговою спробою Москви покарати держави, що підтримують Україну. Про це повідомляє LRT.

"Поведінка Росії стає дедалі агресивнішою. Це все більше вказує на певну тенденцію. Не бажаючи вступати у пряму конфронтацію з НАТО, Росія намагається націлити свої дії на ті країни, які є найсильнішими прихильниками України", – вважає Науседа.

На його думку, провокувати інциденти в Європі Кремль може по-різному, і часто так, щоб його причетність не була очевидною. Президент Литви зауважив, що випадки на кшталт нещодавно збитого безпілотника ще не свідчать про прямий напад Росії на Альянс, адже зараз росіяни, найімовірніше, до такого кроку не готові й не прагнуть його.

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"Але це може бути навмисним вчинком – дозволити дрону зійти з курсу й потрапити на територію – не обов'язково Литви, а будь-якої з країн Балтії чи Польщі – щоб тримати громадськість у напрузі. Це, безсумнівно, вигідно Росії", – наголосив він.

Заява пролунала після того, як у ніч на 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше знищили в небі над Литвою безпілотник невстановленого типу. Дрон залетів у країну з боку Білорусі.

Нагадаємо, 16 вересня безпілотник помітили біля будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса. Житло посадовця розташоване в комуні Гладсаксе на північ від Копенгагена.

Також президент України Володимир Зеленський розповів у новому інтерв'ю, що впродовж останніх тижнів росіяни двічі намагалися уразити дронами його літак. Під час останньої спроби за бортом глави держави направили одразу два безпілотники.