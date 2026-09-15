Росія двічі намагалася атакувати літак Зеленського дронами: президент розкрив подробиці

Президент України зізнався в новому інтерв’ю, що росіяни двічі за останні тижні намагалися атакувати його літак за допомогою безпілотників. Останнього разу за його літаком послали вже два дрони.

"У Молдові перебував мій президентський літак, тому вони й атакували Молдову, — сказав Зеленський. — Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", — цитує президента CBS News.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стуре раніше заявив, що літак Зеленського "ледь не був збитий" безпілотником у повітряному просторі Молдови, коли український президент вилітав до Осло 9 вересня, додавши: "Така реальність, у якій він живе".

Але тепер Володимир Зеленський розповів, що подібний інцидент стався й на зворотному шляху до України. Раніше про це не повідомлялося.

Пізніше українські офіційні особи заявили, що всі члени президентської делегації перебувають у безпеці, і на той момент не було зрозуміло, чи був цей інцидент навмисним. Зеленський вважає, що це було частиною російської стратегії залякування його та інших іноземних лідерів.

Видео дня

Минулої неділі російський БПЛА вразив пасажирський поїзд, який перевозив іноземних високопосадовців, які перебували в Україні, зокрема європейських чиновників та колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса, змусивши їх евакуюватися поблизу польського кордону.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали. У цьому поїзді була велика делегація, і вони напали", — сказав Зеленський.

Останніми місяцями невідомі дрони — деякі з яких, як з’ясувалося, належать Росії — дедалі частіше проникають у повітряний простір Європи. У вівторок винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви.

Раніше видання Spiegel повідомляло про те, як невідомий безпілотник спричинив метушню в аеропорту Ганновера.