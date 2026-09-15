РФ дважды пыталась атаковать самолет Зеленского дронами: президент раскрыл подробности

Президент Украины признался в новом интервью, что россияне дважды за последние недели пытались атаковать его самолет с помощью беспилотников. В последний раз за его самолетом послали уже два дрона.

"В Молдове находился мой президентский самолет, поэтому они и атаковали Молдову, — сказал Зеленский. — Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", цитирует президента CBS News.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре ранее заявил, что самолет Зеленского "чуть не был сбит" беспилотником в воздушном пространстве Молдовы, когда украинский президент вылетал в Осло 9 сентября, добавив: "Такова реальность, в которой он живет".

Но теперь Владимир Зеленский рассказал, что подобный инцидент произошел и на обратном пути в Украину. Ранее о нем не сообщалось.

Позже украинские официальные лица заявили, что все члены президентской делегации находятся в безопасности, и на тот момент не было ясно, был ли инцидент преднамеренным. Зеленский считает, что это было частью российской стратегии по запугиванию его и других иностранных лидеров.

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В минувшее воскресенье российский БПЛА поразил пассажирский поезд, перевозивший иностранных высокопоставленных лиц, которые были в Украине, в том числе европейских чиновников и бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, вынудив их эвакуироваться вблизи польской границы.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может быть, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали. В этом поезде была большая делегация и они напали", — сказал Зеленский.

В последние месяцы неопознанные дроны — некоторые из которых, как выяснилось, принадлежат России — все чаще проникают в воздушное пространство Европы. Во вторник истребители НАТО впервые сбили беспилотник в воздушном пространстве Литвы.

Ранее издание Spiegel сообщало о том, как неизвестный беспилотник вызвал суматоху в аэропорту Ганновера.