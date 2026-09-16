Для тех, кто не воюет: Зеленский анонсировал декларирования для полиции и Сил обороны

Президент Украины сообщил о подготовке решений, предусматривающих возобновление декларирования для сотрудников правоохранительных органов и представителей силовых структур, не участвующих в боевых действиях.

"Будет принято решение, которое восстановит обязательное декларирование для сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности, не участвующих в боевых действиях, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни сотрудников правоохранительных органов", — заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский восстановит обязательное декларирование для сотрудников силовых структур, не участвующих в боевых действиях

Президент Украины также сообщил, что в среду, 16 сентября, провел совещание по вопросу дальнейших законодательных мер по борьбе с коррупцией.

Зеленский сообщил о намерении проверить всех руководителей и исполняющих обязанности в центральных органах исполнительной власти. По его словам, речь идет о должностных лицах органов, в которых существуют значительные коррупционные риски.

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По поводу массовых проверок президент беседовал с премьер-министром Сергеем Корецким.

"В центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей — как назначенных, так и исполняющих обязанности. Начиная с Налоговой службы, АРМА и заканчивая различными инспекциями, в которых существуют коррупционные риски, причем весьма высокие", — заявил Зеленский.

Кроме того, он заявил, что необходимо провести реформирование государственных предприятий.

"И необходимо ускорить реформирование государственных предприятий, таких как "Леса Украины", "Энергоатом" и других. На основе опыта "Укрнафты" и "Нафтогаза" — именно того опыта, который сработал и сработал в интересах Украины, — должно быть проведено обновление всех ключевых государственных компаний", — отметил Зеленский.

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП обнародовали материалы дела "Карфаген", в котором среди фигурантов числится высокопоставленный чиновник из аппарата генерального прокурора. В деле речь идет о "крыше" мошеннических колл-центров и о попытках легализовать незаконно полученные средства. В офисе генерального прокурора Руслана Кравченко были проведены обыски, а впоследствии стало известно, что он написал заявление об увольнении.

Кроме того, НАБУ и САП раскрыли преступную группу, которая присвоила миллионы гривен на вагонах для метрополитена, подаренных Польшей.