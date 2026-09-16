Для тих, хто не воює: Зеленський анонсував повернення декларування для поліції і Сил оборони

Президент України повідомив про підготовку рішень, які передбачають повернення декларування для правоохоронців та представників силових структур, які не беруть участі у бойових діях.

"Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців", — заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський поверне декларування для силовиків, які не воюють

Президент України також розповів, що у середу, 16 вересня провів нараду щодо подальших законодавчих кроків по боротьбі з корупцією.

Зеленський повідомив про намір перевірити всіх керівників та виконувачів обов’язків у центральних органах виконавчої влади. За його словами, йдеться про посадовців органів, де існують значні корупційні ризики.

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Щодо масових перевірок президент говорив із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

"У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників – призначених та виконувачів обов’язків. Від Податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі", – розповів Зеленський.

Також він заявив, що треба оновити державні підприємства.

"І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як "Ліси України", "Енергоатома" та інших. На основі досвіду "Укрнафти" й "Нафтогазу" – саме того досвіду, який спрацював, і спрацював в інтересах України, – має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП оприлюднили матеріали справи "Карфаген", у якій серед фігурантів є топпосадовець з офісу генерального прокурора. У справі ідеться про "кришування" шахрайських кол-центрів та про спроби легалізувати незаконно зароблені кошти. Відбулись обшуки в офісі генерального прокурора Руслана Кравченка, а згодом стало відомо, що він написав заяву на звільнення.

Також НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка привласнила мільйони гривень на подарованих Польщею вагонах для метрополітену.