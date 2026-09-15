Привласнили мільйони гривень на подарованих вагонах для метро: НАБУ та САП викрили злочинну групу

Антикорупційні органи повідомили про підозру 7 учасникам злочинної групи, яка, за версією слідства, причетна до заволодіння 137,5 млн грн КП "Київський метрополітен". Серед підозрюваних колишній посадовець комунального підприємства.

Як стверджують слідчі НАБУ та САП, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безкоштовно передати київському метро 60 вагонів. За умовами договорів дарування витрати на транспортування цих вагонів, а також митне оформлення та страхування мав покрити "Київський метрополітен". І саме на цьому етапі, зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, вирішили нажитися посадовці київського метро та їхні спільники.

Розслідування НАБУ та САП: хто "заробив" на подарованих Польщею вагонах метро

Щоб доставити подаровані вагони, КП "Київський метрополітен" у 2023 році провело три тендери, для яких навіть використовували кілька компаній, щоб створити видимість конкуренції.

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У висновку перемогла наперед визначена компанія. Далі вона запропонувала свої послуги за значно завищеною ціною — 190 мільйонів гривень.

Після того як ділки отримали кошти, вони перевели їх на підконтрольну іноземну компанію, щоб приховати злочин. Частину з цієї суми (51,8 мільйона гривень) сплатили реальному перевізнику, який транспортував вагони. А 137,5 мільйона гривень, як стверджують слідчі, учасники схеми залишили собі.

"Зазначимо, що викриття злочину відбувалося за активного сприяння фахівців Держаудитслужби", – інформують в антикорупційній прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру:

колишньому посадовцю КП "Київський метрополітен";

трьом службовцям КП "Київський метрополітен";

двом співорганізаторам злочину;

директору підконтрольної компанії.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідство продовжується.

Нагадаємо, відсторонений від посади генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, але в Генпрокуратурі зазначили, що "заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу", а тому відповідні відмітки в ЄРДР скасували.

Фокус зібрав усе, що відомо про конфлікт між генеральним прокурором Русланом Кравченком і директором НАБУ Семеном Кривоносом, зокрема про операцію "Карфаген", обшуки в Офісі генпрокурора, відставку Кравченка, його заяви про підозру Кривоносу та реакцію НАБУ, САП і президента Володимира Зеленського.