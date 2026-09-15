Присвоили миллионы гривен на подаренных вагонах для метро: НАБУ и САП разоблачили преступную группу

Антикоррупционные органы сообщили о предъявлении подозрения 7 участникам преступной группы, которая, по версии следствия, причастна к хищению 137,5 млн грн у КП "Киевский метрополитен". Среди подозреваемых — бывший должностной лицо коммунального предприятия.

Как утверждают следователи НАБУ и САП, в конце 2022 года Варшавский метрополитен предложил бесплатно передать киевскому метро 60 вагонов. По условиям договоров дарения расходы на транспортировку этих вагонов, а также таможенное оформление и страхование должен был покрыть "Киевский метрополитен". И именно на этом этапе, как отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, решили нажиться должностные лица киевского метро и их сообщники.

Расследование НАБУ и САП: кто "заработал" на подаренных Польшей вагонах метро

Чтобы доставить подаренные вагоны, КП "Киевский метрополитен" в 2023 году провело три тендера, в которых даже задействовали несколько компаний, чтобы создать видимость конкуренции.

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В итоге победила заранее определённая компания. Затем она предложила свои услуги по значительно завышенной цене — 190 миллионов гривен.

После того как мошенники получили средства, они перевели их на подконтрольную иностранную компанию, чтобы скрыть преступление. Часть этой суммы (51,8 миллиона гривен) была выплачена фактическому перевозчику, который транспортировал вагоны. А 137,5 миллиона гривен, как утверждают следователи, участники схемы оставили себе.

"Отметим, что раскрытие преступления произошло при активном содействии специалистов Госаудитслужбы", — сообщают в антикоррупционной прокуратуре.

Под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении:

бывшему должностному лицу КП "Киевский метрополитен";

трем служащим КП "Киевский метрополитен";

двум соучастникам преступления;

директору подконтрольной компании.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Расследование продолжается.

Напомним, отстраненный от должности генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, однако в Генпрокуратуре отметили, что "заявления о якобы выдвинутом подозрении были лишены юридического смысла", поэтому соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.

"Фокус" собрал всю известную информацию о конфликте между генеральным прокурором Русланом Кравченко и директором НАБУ Семеном Кривоносом, в частности об операции "Карфаген", обысках в Офисе генпрокурора, отставке Кравченко, его заявления о подозрении в адрес Кривоноса и реакцию НАБУ, САП и президента Владимира Зеленского.