У Варшавы были свои планы: в Польше возмутились идеей Еврокомиссии выделить миллиарды на оборону Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении направить неиспользованные средства оборонной программы SAFE на совместные проекты с Украиной. Однако в Польше и некоторых других странах выразили удивление в связи с такими планами.

В Варшаве заявили, что у них были собственные планы в отношении этих средств. Об этом сообщило польское СМИ RMF24.

Польша ещё ранее заявила о своём намерении принять участие во втором конкурсе SAFE и направить неиспользованные средства других стран на собственные оборонные проекты. Заместитель министра национальной обороны Павел Залевский рассказывал в августе, что должен состояться второй раунд переговоров с Европейской комиссией, в ходе которых Польша представит свои проекты, которые хотела бы включить в этот механизм.

Однако слова фон дер Ляйен поставили эти намерения под сомнение. Ее заявление свидетельствует о том, что Еврокомиссия хочет направить эти средства на совместные проекты с украинской оборонной промышленностью, а не использовать их для реализации совместных оборонных проектов в странах ЕС.

Видео дня

"Такого разговора с Европейской комиссией не было. В настоящее время именно мы, государства-члены, возвращаем деньги по этому кредиту, а не Европейская комиссия", — с возмущением заявило дипломатический источник в Брюсселе.

Издание пишет, что дело в том, что с государствами-членами по этому вопросу не проводились консультации. А SAFE — это займы, взятые странами ЕС, которые впоследствии должны быть возвращены.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что точная сумма в настоящее время уточняется. Предположительно речь идет о 10–20 миллиардах евро, которые планируется направить на совместные оборонные разработки Украины и ЕС, в частности на систему противоракетной обороны FREYA.

Напомним, 16 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал украинцам более тщательно выбирать героев.

Кроме того, издание TVN24 сообщало, что польские правые хотят провести Марш независимости во Львове.