Польские правые политики призвали провести во Львове "Польский марш независимости" 11 ноября, в День независимости Польши. Они обратились к премьер-министру Дональду Туску с вопросом, готово ли правительство содействовать организации этого мероприятия.

Об этом сообщает польское издание TVN24.

Соответствующую интерпелляцию подписали 21 польский политик, в числе которых Ярослав Качиньский, Гжегож Браун, Матеуш Моравецкий и представитель партии "Право и справедливость" Вальдемар Андзель.

Авторы обращения заявили, что помощь, оказываемая польским государством полякам, проживающим в Украине, является недостаточной. Также они утверждают, что в Польше органы местного самоуправления и государственные учреждения участвуют в финансировании украинских мероприятий до 24 августа.

Идея проведения марша объединила представителей всех правых партий Польши — "Права и справедливости", "Конфедерации", "Развития Плюс" и "Конфедерации польской короны".

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Депутат Польской крестьянской партии Марек Бернацкий раскритиковал эту инициативу. В эфире программы "News Michalskiego" на канале TVN24+ он заявил, что такая интерпелляция вызывает у него шок.

"Я очень потрясён этой интерпелляцией, этим безумием, охватившим польский политический класс", — сказал Бернацкий.

По его словам, эта инициатива показывает, что Россия побеждает в борьбе за умы. Бернацкий заявил, что Россия умело использует когнитивную войну и находит возможности для настраивания поляков друг против друга, а также поляков против украинцев.

Депутат подчеркнул, что Украина ведет оборонительную войну с Россией за свою свободу. По его мнению, во время войны нельзя предпринимать шаги, которые создают "фермент".

Бернацкий назвал интерпелляцию правых "очередным политическим фарсом, который умело подстёгивает Россия". Он также отдельно раскритиковал партию "Право и справедливость".

"Меня шокирует партия „Право и справедливость“. Я очень хорошо знал Леха Качиньского, мы сотрудничали. Я не могу представить Леха Качиньского в такой "ПиС", — сказал депутат.

Бернацкий добавил, что для бывшего президента Польши важнее всего были государственные интересы, безопасность поляков и безопасность государства.

В то же время Бернацкий высказал предположение, что подпись Вальдемара Андзеля под интерпелляцией была поставлена с согласия партии. Он заявил, что это было согласовано с лидером "Права и справедливости" Ярославом Качиньским.

Напомним, ранее вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава может заблокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не урегулирует исторические споры между двумя странами.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшаве следует перестать проявлять добрую волю в отношениях с Украиной.